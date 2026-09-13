Школьники Уфы встретились с танкистами батальона имени Сергея Зорина

Мероприятие приурочено также к 115-летию со дня рождения Сергея Зорина, имя которого в 2023 году присвоено танкового батальона Башкирии.
Ветераны полка пришли в школу № 129, чтобы пообщаться с детьми и рассказать о службе. Среди гостей были Александр Сопин, командовавший батальоном после гибели Алексея Мигунова, бойцы батальона, вернувшиеся с фронта с позывными «Шихан», «Робин» и «Янтарь», а также замполит Рустэм Шагабутдинов и полковой психолог Рафаэль Тухбатов. Все они сейчас находятся дома.
Школа № 129 чтит память легендарного земляка системно и многогранно. История этой связи началась в 2018–2019 учебном году, когда учебное заведение приняло участие в республиканском конкурсе гражданско-патриотического воспитания «Растим Сынов Отечества». Конкурс был приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а его победитель получал право носить имя Героя Советского Союза. Победа дала школе официальное право называться именем Сергея Зорина. С этого момента работа по увековечению памяти Героя стала центральной.
Сергей Иванович Зорин (1911–1954) родился в Уфимской губернии, Герой Советского Союза, участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Звание Героя он получил в 1945 году за отвагу в боях на территории Польши, где, будучи механиком-водителем танка. После демобилизации вернулся в Уфу и с 1950 года работал директором Уфимского трамвайного депо. Его имя носит не только школа № 129, но и трамвайное депо № 1, где установлены памятник и мемориальная доска.
Центром патриотической работы стал школьный музей «Память поколений». В январе 2019 года в нём торжественно установили «Парту Героя», посвящённую Сергею Зорину. Право сидеть за ней получают лучшие ученики. Проект «Парта Героя» реализуется в рамках партийного проекта «Новая школа».
Особую связь школа обрела с танковым батальоном имени Сергея Зорина. Военнослужащие, узнав, что в Уфе есть образовательное учреждение, носящее имя Героя, решили взять над ним шефство. Они приезжают в школу в каждый отпуск, проводят уроки мужества, рассказывают о боевом пути батальона и о современных танках Т-90М «Прорыв», на которых служат в зоне СВО. Танкисты передают в школьный музей трофеи и военные артефакты. Экспозиция пополняется с каждым визитом.
Ученики, учителя и родители школы активно поддерживают бойцов. Перед Днём Победы в 2025 году школьники передали на передовую поздравительные открытки и рисунки. Бойцы признались, что каждый рад увидеть на открытке своё имя или позывной, и поблагодарили учеников, учителей, родителей и лично директора школы Олесю Чугаеву за работу по патриотическому воспитанию.
«К нам ещё в гости приходили бойцы „Каддафи“ и „Каракум“, тоже очень интересно детям такие встречи. У них оживлённый взгляд, им очень интересно послушать из первых уст, не из книжек, не из фильмов, как там происходит, что они испытывают. Так получилось, что у „Каддафи“ оказалась открытка ученицы из нашей школы, и он хотел лично с ней побеседовать, но не сложилось», — рассказала Олеся Чугаева.
«Вот первая встреча изменила и сделала большое дело для нашей школы. Если бы она не состоялась, может быть, не было бы сегодняшней встречи и этого музея. Мы говорим огромное спасибо, что вы с нами, что поддерживаете, что приходите. Мы очень дорожим этой дружбой. Надеемся, что весь батальон к нам придёт, что встретимся в обновлённом актовом зале и проведём более масштабное мероприятие для всех», — поделилась вожатая школы Варвара Целоусова.
«Приятно, что в Уфе есть школа, где чтут память Сергея Зорина и участников СВО. Эти места всё больше и больше становятся с учётом специальной военной операции, — подчеркнул Рустэм Шагабутдинов. — Здесь патриотическое воспитание можно развивать на примере военнослужащих, на примере экспонатов, которые есть. Меня недавно спросили, что можно добавить к патриотическому воспитанию в школе. Я сказал: про учебники понятно, учебники истории — оттуда всё начинать. Начальная подготовка — это одно. А самое основное — у вас есть герои. Ещё живые герои Великой Отечественной, хоть их и мало осталось, герои Афганистана, а сейчас и специальной военной операции. Пользуйтесь этим, проводите уроки мужества с учётом нас. Детям будет намного интереснее. Вам низкий поклон за поддержку бойцов на СВО. Но самое важное для нас там — это мост между тылом и фронтом. Мы знаем, что есть дети, что они растут, что есть учителя, родители, бабушки, дедушки, которые целиком за Победу. Это греет воинов на передовой».
Александр Сопин представил детям танкистов батальона.
«Вот „Шихан“. Геройский механик-водитель, получил тяжёлое ранение. А это „Робин“ — механик-водитель. Он тоже получил тяжелейшее ранение. Во время боя ему оторвало руку, танк загорелся. Он выводил машину, спасал экипаж из горящего танка. Около 400 метров без руки вёл боевую машину пока не потерял сознание. Экипаж выскочил, его вытащили и несли около четырёх километров. А это наш „Янтарь“. Она, несмотря на то, что маленькая и хрупкая, героический человек. Она многих танкистов спасала, перевязывала, эвакуировала, благодаря ей „Робин“, да и многие другие наши воины, живы. Сейчас она дома с семьёй. Хочу преподнести в дар шлемофон одного из членов экипажа. Их танк погиб, но шлемофон остался. Мы воевали на танках Т-90 „Прорыв“. Я в отпуске познакомился с бывшим генеральным директором Уралвагонзавода и поблагодарил его лично за создание этого танка. Танк погибает, но экипаж остаётся жив. За три года войны при боевых действиях погиб один человек, остальные получали ранения, но оставались живы. Танк спасал, сам погибал, но спасал», — рассказал Александр Сопин.
Было что рассказать про танкистов и Рустэму Шагабутдинову.
«Сегодня мы здесь на 115-летии со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ивановича Зорина. В честь него назван батальон. В ноябре 2023 года у нас была серьёзная потеря — погиб командир танкового батальона подполковник Алексей Павлович Мигунов, позывной „Скиф“. Понимаете, была Великая Отечественная война, разве Зорин думал, что будет специальная военная операция, и батальон из Башкирии, откуда родом Герой, будет носить его имя, а первый командир батальона первым посмертно получит звание Героя. Знамя почти упало, но его поднял другой командир — наш уважаемый Александр Леонидович Сопин. Танковый батальон находится на определённом расстоянии от линии боевого соприкосновения. Там вроде тихий уголочек в лесочке, но команда прозвучала, танки завелись и пошли вперёд. Танкистам низкий поклон. Приятно, что есть такое место в Уфе, где патриотическое воспитание можно развивать на примере военнослужащих и экспонатов. Меня недавно спросили, что можно добавить к патриотическому воспитанию в школе. Учебники истории, из них черпать знания. А самое основное — у вас есть герои. Живые герои Великой Отечественной, хоть их и мало осталось, герои Афганистана, а сейчас и СВО. Пользуйтесь этим, проводите уроки мужества, приглашайте ветеранов. Детям будет интереснее. Школе, педагогам, детям и их родителям низкий поклон за поддержку бойцов. Но самое важное для нас там — это мост между тылом и фронтом. Мы знаем, что есть дети, учителя, родители, бабушки, дедушки, которые целиком за Победу. Это греет воинов на передовой», — сказал Рустэм Шагабутдинов.
Школьники задали ветеранам много вопросов. Например, Алина поинтересовалась, как научиться не сдаваться даже в самых сложных ситуациях, когда руки уже опускаются. Девочке ответил «Робин»:
«За себя особо не переживал, больше за экипаж. Жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все мы разные, молодые, старые. Не дай Бог, конечно, попасть в такую ситуацию, когда получаешь тяжелейшую травму, но жизнь продолжается. Ребятам спасибо, не бросили меня. Вроде все разные, но мы братья. Были разные ситуации, ругались, но друг за друга держались в любой ситуации, помогали другу другу чем могли. Так что, руки опускать не в наших правилах. У меня командир экипажа молодой, позывной „Подхват“. Мне было 42, а ему 22. Вроде в сыновья годится, но он командир, все приказы выполнять надо. Экипаж — это семья. Когда руки опускаются, рядом есть товарищ. Понимаете, что такое воинское братство? На войне все становятся братьями, каждый друг за друга стоит. Тебя поддержат. Это самое главное».
Александра Сопина спросили, какими качествами должен обладать настоящий военнослужащий.
«Прежде всего уметь любить. Самоотверженный, преданный своим друзьям. Яркий пример — „Робин“. Он проявил братскую любовь к товарищам. Никогда ни при каких случаях не бросать на поле боя товарища. Много примеров, когда ребята на себе тащили по 12 километров раненого. Не бросали своих. Человек, если знает, что рядом или за спиной надёжный товарищ, если он уверен в этом, у него будет больше сил. Надо быть верным друзьям и верить, что у тебя есть надёжный товарищ, который никогда не бросит. И ещё одно качество — профессионализм. Нужно учиться всему очень хорошо. У нас есть младший сержант Шарафутдинов, механик-водитель, участник Парада Победы на танке Т-90 на Красной площади в Москве. Он и товарищи своими руками починили Т-72. „Татарин“ получил задачу реанимировать, он занимался ремонтом около месяца. Профессионализм — это главное. Учиться надо прилежно и слушаться учителей», - сказал Александр Сопин.
«Когда я только вернулась оттуда, было сложно. Было чувство невыполненного долга: ребята там остались, душа болела за них, — поделилась „Янтарь“ с корреспондентом „Башинформа“. — У меня есть дети, с ними нужно время проводить, воспитывать. Сейчас уже потихонечку привыкла к мирной жизни. Сегодня вдвойне приятно, что мы собрались в преддверии Дня танкиста и в школе имени Сергея Зорина. Приятно увидеться с сослуживцами, с комбатом, с его супругой, она нам тоже очень помогала. Теперь вы ветераны. Я всегда думала: у меня дед фронтовик погиб на фронте в 1942 году, брат в 2022 году на СВО погиб брат. И мне кажется, это и есть наша задача, мы продолжаем путь наших дедов. Я помню, как мы будучи детьми отмечали 9 мая в школе. Я училась в школе № 3 города Стерлитамак, самой старой школе в городе. У нас на третьем этаже стоит обелиск погибшим воинам Великой Отечественной войны».
«Сломлен? Нет, наоборот, заряжен, — улыбается „Робин“. — Всё хорошо, всё впереди. Сейчас в планах учёба. Переехал в Челябинск, живу там, потому что старшая дочь там учится. Сегодня в глазах детей увидел будущее поколение защитников. Эмоции всегда хорошие, когда смотришь на детей. Желаем им вырасти настоящими людьми. Надеюсь, услышали нас. Не надо не бросать товарищей, помогать им. Ссоры — это мелочь. Когда есть коллектив, уважение, взаимоуважение — всё получается в этой жизни».
«Передача нашего опыта молодому поколению это очень высокая честь для нас. Думаю о своих сослуживцах, которые сейчас на передовой продолжают выполнять боевую задачу. Переживаю за них очень, потому что мой экипаж там остался в полном составе. Продолжают службу, стараюсь связь поддерживать, регулярно созваниваемся», — добавил «Шихан».
Справка информагентства «Башинформ»
Когда в 2023 году в Башкирии формировался добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан», решение назвать один из его танковых батальонов именем Зорина было не случайным.
Формирование полка «Башкортостан» началось весной 2023 года по поручению Главы республики Радия Хабирова. Полк комплектовался преимущественно добровольцами из Башкирии. 25 мая 2023 года из парка «Патриот» в Чишминском районе на боевое слаживание отправились два новых подразделения: танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова.
Командиром танкового батальона 17 мая 2023 года был назначен подполковник Андрей Павлович Мигунов. В сентябре 2023 года батальон в составе мотострелкового полка «Башкортостан» принимал участие в боевых действиях.
27 ноября 2023 года штурмовые группы полка «Башкортостан» в ходе атаки заняли намеченные цели. Командир батальона Мигунов умело руководил огневым прикрытием. Тогда были уничтожены живая сила и бронетехника ВСУ. На следующий день противник при поддержке бронетехники предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Подполковник Мигунов лично возглавил бронегруппу из танка и БМП для прикрытия захваченных рубежей. Благодаря грамотным действиям офицера удалось остановить врага и не допустить гибели личного состава. При возвращении на опорные позиции БМП командира батальона попала под массированный удар дронов ВСУ. Андрей Мигунов погиб, получив тяжёлые ранения.
«Он мог не принимать участия в этом бою, но принял решение идти в бой. Прикрывал своим танком рубежи, захваченные нашим полком, и не позволил врагу занять наши позиции. Это был сильный и уважаемый человек», — сказал Радий Хабиров на церемонии прощания.
Андрей Мигунов был посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.
После гибели Мигунова батальон возглавил Александр Леонидович Сопин. Он до отправки на фронт занимал должность заместителя начальника аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан, неоднократно сопровождал гуманитарные конвои на Донбасс, а в декабре 2023 года сам вступил в ряды полка «Башкортостан».
Сопин — кадровый офицер, прошедший путь от курсанта Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища до командира учебного танкового взвода 136-го учебного танкового полка. Его опыт и знания оказались востребованы именно тогда, когда батальон переживал одну из самых тяжёлых потерь.
Батальон имени Зорина выполняет боевые задачи на модернизированных танках Т-90М «Прорыв». На вооружении также стоят БМП-2М, которые обеспечивают огневую поддержку основных машин.
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