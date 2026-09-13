Школьники Уфы встретились с танкистами батальона имени Сергея Зорина

«Сегодня мы здесь на 115-летии со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ивановича Зорина. В честь него назван батальон. В ноябре 2023 года у нас была серьёзная потеря — погиб командир танкового батальона подполковник Алексей Павлович Мигунов, позывной „Скиф“. Понимаете, была Великая Отечественная война, разве Зорин думал, что будет специальная военная операция, и батальон из Башкирии, откуда родом Герой, будет носить его имя, а первый командир батальона первым посмертно получит звание Героя. Знамя почти упало, но его поднял другой командир — наш уважаемый Александр Леонидович Сопин. Танковый батальон находится на определённом расстоянии от линии боевого соприкосновения. Там вроде тихий уголочек в лесочке, но команда прозвучала, танки завелись и пошли вперёд. Танкистам низкий поклон. Приятно, что есть такое место в Уфе, где патриотическое воспитание можно развивать на примере военнослужащих и экспонатов. Меня недавно спросили, что можно добавить к патриотическому воспитанию в школе. Учебники истории, из них черпать знания. А самое основное — у вас есть герои. Живые герои Великой Отечественной, хоть их и мало осталось, герои Афганистана, а сейчас и СВО. Пользуйтесь этим, проводите уроки мужества, приглашайте ветеранов. Детям будет интереснее. Школе, педагогам, детям и их родителям низкий поклон за поддержку бойцов. Но самое важное для нас там — это мост между тылом и фронтом. Мы знаем, что есть дети, учителя, родители, бабушки, дедушки, которые целиком за Победу. Это греет воинов на передовой», — сказал Рустэм Шагабутдинов.

Школьники задали ветеранам много вопросов. Например, Алина поинтересовалась, как научиться не сдаваться даже в самых сложных ситуациях, когда руки уже опускаются. Девочке ответил «Робин»:

«За себя особо не переживал, больше за экипаж. Жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все мы разные, молодые, старые. Не дай Бог, конечно, попасть в такую ситуацию, когда получаешь тяжелейшую травму, но жизнь продолжается. Ребятам спасибо, не бросили меня. Вроде все разные, но мы братья. Были разные ситуации, ругались, но друг за друга держались в любой ситуации, помогали другу другу чем могли. Так что, руки опускать не в наших правилах. У меня командир экипажа молодой, позывной „Подхват“. Мне было 42, а ему 22. Вроде в сыновья годится, но он командир, все приказы выполнять надо. Экипаж — это семья. Когда руки опускаются, рядом есть товарищ. Понимаете, что такое воинское братство? На войне все становятся братьями, каждый друг за друга стоит. Тебя поддержат. Это самое главное».

Александра Сопина спросили, какими качествами должен обладать настоящий военнослужащий.

«Прежде всего уметь любить. Самоотверженный, преданный своим друзьям. Яркий пример — „Робин“. Он проявил братскую любовь к товарищам. Никогда ни при каких случаях не бросать на поле боя товарища. Много примеров, когда ребята на себе тащили по 12 километров раненого. Не бросали своих. Человек, если знает, что рядом или за спиной надёжный товарищ, если он уверен в этом, у него будет больше сил. Надо быть верным друзьям и верить, что у тебя есть надёжный товарищ, который никогда не бросит. И ещё одно качество — профессионализм. Нужно учиться всему очень хорошо. У нас есть младший сержант Шарафутдинов, механик-водитель, участник Парада Победы на танке Т-90 на Красной площади в Москве. Он и товарищи своими руками починили Т-72. „Татарин“ получил задачу реанимировать, он занимался ремонтом около месяца. Профессионализм — это главное. Учиться надо прилежно и слушаться учителей», - сказал Александр Сопин.