«Место силы для воинов»: в Уфе торжественно открыли бюст адмирала Ушакова

Справка ИА «Башинформ»

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817) — выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, а впоследствии и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Он вошёл в историю не только как гениальный стратег, но и как человек необыкновенной нравственной чистоты, за что был прославлен Русской православной церковью в лике святых как праведный воин Феодор Ушаков.

За свою долгую карьеру Ушаков провёл 43 морских сражения и не потерпел ни одного поражения. Более того, он не потерял в боях ни одного корабля, а его матросы никогда не попадали в плен. Он коренным образом пересмотрел линейную тактику боя: вводил корабли в сражение без традиционного перестроения, создавал резерв и действовал нешаблонно, нанося сокрушительные удары по противнику. Среди его величайших побед — разгром турецкой эскадры у мыса Тендра в 1790 году, блестящая победа у мыса Калиакрия в 1791 году, а также взятие неприступной крепости Корфу в 1799 году, которая считалась образцом фортификации и была освобождена от французов благодаря умелым действиям Ушакова.

Однако адмирал был велик не только на поле боя, но и своей душой. Он строжайше запрещал матросам добивать утопающих врагов и приказывал поднимать на борт всех, даже турок, оказывая им медицинскую помощь. Во время службы он заботился о каждом подчинённом, а выйдя в отставку, тратил личные сбережения на сирот и бедняков. Его крылатые слова — «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России» — стали духовным наказом для будущих поколений. В 1944 году в СССР были учреждены орден и медаль Ушакова, которыми награждают военных моряков за героизм.

В уфимском парке Победы создан Мемориальный комплекс морякам Башкортостана. В его составе есть стела с барельефами четырёх великих флотоводцев, среди которых Фёдор Ушаков.

В Калининском районе Уфы есть улица, носящая имя адмирала Ушакова.

В 2011 году Уфимская епархия и Морское собрание Башкортостана изготовили икону адмирала Ушакова с частицей мощей. Икона была освящена в уфимском соборе Рождества Богородицы.