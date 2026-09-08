«Место силы для воинов»: в Уфе торжественно открыли бюст адмирала Ушакова

Место выбрано неслучайно, поскольку здесь постоянно собираются ветераны флота и активисты Морского собрания Башкирии.
Адмирал Фёдор Ушаков никогда не был в Башкортостане, но его память в республике чтят. Наш край дал российскому флоту адмиралов, в честь столицы региона названа подводная лодка «Уфа». Кроме того, администрация Уфы взяла под шефство гвардейский корвет «Сообразительный», а правительство Башкирии — большой десантный корабль «Иван Грен».
Моряки Башкирии принимают участие в специальной военной операции, а их товарищи, вернувшиеся с фронта, формируют и отправляют на передовую гуманитарные конвои, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Словом, имя прославленного флотоводца России 18 века является символом доблести, храбрости, отваги, а также непоколебимой веры и милосердия. Это неоднократно подчёркивалось на открытии бюста Фёдора Ушакова.
Торжественное мероприятие началось с выступления заслуженного артиста Республики Башкортостан Артура Шарипова, духового оркестра Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и Государственной академической хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина.
В церемонии приняли участие первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев, руководитель системы проектов по строительству духовно-исторического комплекса во имя праведного воина адмирала Фёдора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак, сенатор Совета Федерации Олег Голов, помощник Главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО в республике Оскар Ситдиков, военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан» Юлай Муратов, и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов, Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет, а также офицеры, кадеты и горожане.
Гости отметили, что четверть тысячелетия отделяет современный мир от эпохи парусных кораблей, но подвиги Ушакова не меркнут до сих пор. Более того, сегодня они приобретают глубочайшее значение. 11 сентября, в День воинской славы России, россияне будут вспоминать подвиг русской эскадры, которая под командованием Ушакова нанесла сокрушительное поражение турецкой эскадре у мыса Тендра. Это сражение стало триумфом тактического гения адмирала, который не проиграл ни одного боя и не потерял ни одного корабля.
Урал Кильсенбаев поздравил горожан от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и передал слова приветствия. По его словам, открытие памятника Ушакову не просто событие, а значимая страница в истории города, республики, актуальность которого сегодня многократно возрастает.
«Это мероприятие, в первую очередь, проводится для того, чтобы наше подрастающее поколение знало о подвигах наших полководцев и флотоводцев. Огромные слова благодарности Дмитрию Викторовичу (Шлопаку) и инициативной группе, которые вышли к нам с предложением установить бюст Фёдора Фёдоровича. Когда мы начали искать место, единогласно выбрали место, где постоянно собирается наше Морское собрание — Музей полярников имени Валериана Альбанова. Хотя в Уфе и в республике нет моря, но очень много ярких выходцев-флотоводцев и тех, кто связал свою судьбу с морским делом. Например, в начале XX века наш соотечественник — выдающийся русский морской офицер Сергей Александрович Янович одним из первых испытал подводную лодку. И для нас очень ценно, что наше подрастающее поколение имеет возможность вплотную познакомиться с подвигами наших флотоводцев», — сказал Урал Кильсенбаев.
Дмитрий Шлопак рассказал о том, что Башкирия стала 34-м регионом, где установлен бюст Фёдора Ушакова, около которого собираются участники СВО и их родные.
«Хочу поздравить Уфу и всю Республику Башкортостан с таким прекрасным, замечательным событием. Мы знаем многих достойных сынов этой земли, которые сегодня представляют Военно-Морской флот. Это и заместитель главнокомандующего Военно-Морским флотом Игорь Мухаметшин из Нефтекамска, и адмиралы, рождённые на этой земле, — сказал Дмитрий Шлопак. — В этом году исполняется 25 лет со дня канонизации Русской православной церковью воина Фёдора Ушакова в лике святых, и отрадно, что именно в это время мы имеем возможность открыть в Башкортостане, в Уфе, этот замечательный памятник. Пусть здесь будет место силы для родителей, чьи дети сегодня находятся в зоне специальной военной операции, и для тех, кто не вернулся оттуда. Во многих регионах эти бюсты стали символом памяти воинов».
Юлай Муратов тоже отметил, что ветераны Военно-Морского флота Вооружённых Сил Российской Федерации чтут имя Ушакова и продолжают славные традиции, заложенные адмиралом. По его словам, из республики ушли на фронт и выполнили свой воинский долг порядка 47 воинов.
«По инициативе Главы республики Радия Хабирова подписаны ряд соглашений с боевыми кораблями. Это большой десантный корабль „Иван Грен“ Северного флота, корвет „Сообразительный“ Балтийского флота. Есть именные корабли. Это — подводная лодка „Уфа“, которая недавно вернулась из Китайской Народной Республики, и патрульный пограничный корабль „Уфа“. Подписаны соглашения, чтобы наши юноши могли поступать в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга. Ветераны Военно-Морского флота активно помогают специальной военной операции. На сегодняшний день отправлено 145 гуманитарных конвоев, Морское собрание отправило на передовую более 170 грузовых автомобилей», — сказал Юлай Муратов.
Бюст адмиралу Ушакову открыли Урал Кильсенбаев, Дмитрий Шлопак и Юлай Муратов.
После этого по традиции Русской православной церкви и в память о святом праведном воине Фёдоре совершился чин освящения бюста. Памятник освятил митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет.
Адмирал Ушаков был настоящим офицером. Но его также отличало и то, что Фёдор Фёдорович был велик душой и милосерден к поверженному противнику. Ушаков стал единственным флотоводцем, которого Русская православная церковь причислила к лику святых. На иконе, на свитке начертаны слова, которые сегодня звучат как наказ жителям России, участникам СВО: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России».
«Фёдор Ушаков следовал за Христом, за Его милосердие, за Его доброту, за то, что он всегда старался быть подобен Христу. Вы знаете его приказ, когда он строго запретил матросам добивать утопающих. Много он милосердствовал, много подавал милостыни. И, конечно же, в первую очередь хочется, чтобы мы с вами помнили, что его святыми молитвами Бог даровал ему ни одного поражения, он всегда он побеждал в бою. И всегда он выходил из боя, не потеряв ни одного матроса. Адмирал Ушаков всегда заботился о своих матросах, а после отставки – о сиротах и бедных. Это пример служения не ради чинов, а ради Отечества. Поэтому будем славить Фёдора, нашего преподобного святого праведного Фёдора Ушакова, чтобы его молитвами укреплялся наш флот и наши Вооружённые силы всегда были непобедимыми», — обратился к людям отец Филарет.
На возложении цветов к подножию памятника были офицеры, как в отставке, так и те, которые продолжают служить Отчизне, в том числе в зоне СВО. В 18 веке Фёдор Ушаков наносил сокрушительное поражение флоту противника на Чёрном море. Спустя века потомки тех матросов одержали Победу в Великой Отечественной войне. Сегодня их внуки и правнуки в зоне СВО сражаются за те же ценности, за правду, за независимость России.
Командир роты батальона имени Александра Доставалова с позывным «Боцман» сказал «Башинформу», что появление в Уфе такого памятника — значимое событие для всех, и тем более для тех, чьи судьбы пронизаны спецоперацией.
«Наша республика имеет глубокие морские традиции. Для нас они очень ценны. На СВО плечом к плечу воюют представители всех четырёх флотов и Каспийской флотилии, а также бригада морской пехоты. Ветераны морской пехоты награждены за отвагу, мужество и героизм. К сожалению, есть и погибшие. Они до конца были верны нашим морским традициям, нашему характеру. Те, кто служил в морской пехоте, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, они продолжили эти традиции боевого духа. У наших ребят он очень сильный. Именно этим крепятся наши славные Вооружённые силы», — сказал «Боцман».
Командир подводной лодки капитан 2-го ранга, ветеран специальной военной операции Дмитрий Хохлов уже вернулся домой. Он вышел на пенсию в 2014 году, а в 2022 году отправился в зону СВО по частичной мобилизации.
«Сегодня торжественное мероприятие, я рад, что у нас наконец открыли такой памятник. В 2001 году Ушакова причислили к лику святых. В 2015 году, 7 апреля, в Никольской церкви мы поставили икону Фёдора Ушакова. Фёдор Фёдорович не потерпел ни одного морского поражения, не потерял ни одного корабля, он полностью изменил тактику ведения морского боя. Изначально тактика была линейной, с перестроением кораблей. Он же входил в бой без перестроения, отрядами, начинал с флагманского корабля, — пояснил офицер. — Когда он восстанавливал Азовскую флотилию, боролся с чумой, вводил карантины, чтобы инфекция не распространялась дальше. Император Павел I назначил его в 35 лет командующим Черноморским флотом. В 1799 году его назначили командующим Средиземноморским флотом. Он создал в Греческом государстве семь островов. Он очень много сделал для России. И сейчас, когда наши воины на передовой проявляют героизм, мы должны быть едины, мы должны быть достойны их мужества и памяти великого флотоводца. Вечная слава героям прошлого, вечная слава героям настоящего».
Сегодняшнее событие в столице Башкирии обретает ещё более глубокий смысл благодаря месту, где установлен бюст Фёдора Ушакова. Памятник будет стоять на страже Музея полярников имени Валериана Альбанова, который недавно приняли в Ассоциацию военно-морских музеев и хранителей морских традиций. Это значит, что Уфа и Башкирия вошли в единое морское музейное пространство России, а память о таких героях, как Ушаков и Альбанов, будет жить вечно.
Справка ИА «Башинформ»
Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817) — выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, а впоследствии и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Он вошёл в историю не только как гениальный стратег, но и как человек необыкновенной нравственной чистоты, за что был прославлен Русской православной церковью в лике святых как праведный воин Феодор Ушаков.
За свою долгую карьеру Ушаков провёл 43 морских сражения и не потерпел ни одного поражения. Более того, он не потерял в боях ни одного корабля, а его матросы никогда не попадали в плен. Он коренным образом пересмотрел линейную тактику боя: вводил корабли в сражение без традиционного перестроения, создавал резерв и действовал нешаблонно, нанося сокрушительные удары по противнику. Среди его величайших побед — разгром турецкой эскадры у мыса Тендра в 1790 году, блестящая победа у мыса Калиакрия в 1791 году, а также взятие неприступной крепости Корфу в 1799 году, которая считалась образцом фортификации и была освобождена от французов благодаря умелым действиям Ушакова.
Однако адмирал был велик не только на поле боя, но и своей душой. Он строжайше запрещал матросам добивать утопающих врагов и приказывал поднимать на борт всех, даже турок, оказывая им медицинскую помощь. Во время службы он заботился о каждом подчинённом, а выйдя в отставку, тратил личные сбережения на сирот и бедняков. Его крылатые слова — «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России» — стали духовным наказом для будущих поколений. В 1944 году в СССР были учреждены орден и медаль Ушакова, которыми награждают военных моряков за героизм.
В уфимском парке Победы создан Мемориальный комплекс морякам Башкортостана. В его составе есть стела с барельефами четырёх великих флотоводцев, среди которых Фёдор Ушаков.
В Калининском районе Уфы есть улица, носящая имя адмирала Ушакова.
В 2011 году Уфимская епархия и Морское собрание Башкортостана изготовили икону адмирала Ушакова с частицей мощей. Икона была освящена в уфимском соборе Рождества Богородицы.
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