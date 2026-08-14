Ветераны СВО из Башкирии взяли на себя особую миссию

Ветераны привезли в центр 13 новых кроватей и шесть шкафов. Сами занесли их в здание, а затем мужчины своими руками собрали мебель и помогли расставить её по комнатам. Ранее они уже оказали помощь учреждению: передали и собрали два шкафа, три кровати, 12 стульев и два кухонных гарнитура, и также помогли поднять и распределить мебель по этажам. Казалось бы, обычные цифры, но на самом деле за ними внимательность, крепкое плечо и реальная помощь.

В учреждении проживают 38 детей. Для ребят, оставшихся без попечения родителей, это не просто обновление интерьера, а наглядный знак заботы и поддержки, отметили в ассоциации.

Помощь Центру стала доброй традицией. Она началась ещё 1 июля, когда ветераны впервые приехали с подарками. С тех пор ветераны приезжают к юным воспитанникам регулярно.

Кто-то приезжал с сыновьями, чтобы ребята видели, как старшие помогают. Ветеран Эдуард Исмагилов несколько раз приезжал с сыном, собирал мебель.

«Это плечо поддержки для детского дома. Пока собирали мебель, все работали дружно, одной командой, как это бывало на передовой. Боевое братство не распадается и не исчезает, наша сила в единстве, — поделился Эдуард. — Вместе мы обязательно справимся. Многие мои друзья и сослуживцы продолжают выполнять свой долг. Но они возвращаются, ветеранов становится больше».

Александр Волков изготовил и установил декоративный забор для территории. Помогал Центру и ветеран СВО из Чекмагушевского района Артур Киселёв. Для него акция стала особенно личной, поскольку он сам вырос в детском доме и знает, как важна поддержка для детей, оставшихся без семьи.

«Ребёнку важно видеть рядом мужчину, который может подсказать, поддержать, научить отвечать за свои поступки, уважать старших, защищать слабых, любить свою Родину. Отец воспитывает характер, учит держать слово, преодолевать трудности, не бояться ответственности. Если у ребёнка нет такой возможности в семье, мы, ветераны, можем хотя бы частично дать ему это внимание и показать собственным примером, что такое настоящие мужские ценности», — сказал Артур.