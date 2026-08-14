Ветераны СВО из Башкирии взяли на себя особую миссию

Ветераны привезли в центр 13 новых кроватей и шесть шкафов. Сами занесли их в здание, а затем мужчины своими руками собрали мебель и помогли расставить её по комнатам. Ранее они уже оказали помощь учреждению: передали и собрали два шкафа, три кровати, 12 стульев и два кухонных гарнитура, и также помогли поднять и распределить мебель по этажам. Казалось бы, обычные цифры, но на самом деле за ними внимательность, крепкое плечо и реальная помощь.
В учреждении проживают 38 детей. Для ребят, оставшихся без попечения родителей, это не просто обновление интерьера, а наглядный знак заботы и поддержки, отметили в ассоциации.
Помощь Центру стала доброй традицией. Она началась ещё 1 июля, когда ветераны впервые приехали с подарками. С тех пор ветераны приезжают к юным воспитанникам регулярно.
Кто-то приезжал с сыновьями, чтобы ребята видели, как старшие помогают. Ветеран Эдуард Исмагилов несколько раз приезжал с сыном, собирал мебель.
«Это плечо поддержки для детского дома. Пока собирали мебель, все работали дружно, одной командой, как это бывало на передовой. Боевое братство не распадается и не исчезает, наша сила в единстве, — поделился Эдуард. — Вместе мы обязательно справимся. Многие мои друзья и сослуживцы продолжают выполнять свой долг. Но они возвращаются, ветеранов становится больше».
Александр Волков изготовил и установил декоративный забор для территории. Помогал Центру и ветеран СВО из Чекмагушевского района Артур Киселёв. Для него акция стала особенно личной, поскольку он сам вырос в детском доме и знает, как важна поддержка для детей, оставшихся без семьи.
«Ребёнку важно видеть рядом мужчину, который может подсказать, поддержать, научить отвечать за свои поступки, уважать старших, защищать слабых, любить свою Родину. Отец воспитывает характер, учит держать слово, преодолевать трудности, не бояться ответственности. Если у ребёнка нет такой возможности в семье, мы, ветераны, можем хотя бы частично дать ему это внимание и показать собственным примером, что такое настоящие мужские ценности», — сказал Артур.
Активная работа ветеранов ведётся и за пределами Центра. Так, ветераны организовали для воспитанников выезд на горнолыжный комплекс «Кандры-Куль», где познакомили ребят со страйкболом, научили их основам безопасности и ответили на вопросы о службе, мужестве и защите Родины. Среди воспитанников есть дети погибших участников СВО.
В планах у ассоциации полностью обустроить четвёртый этаж учреждения. В перспективе он может быть назван в честь Ассоциации ветеранов СВО РБ.
Как отметил председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан, помощник Главы РБ Оскар Ситдиков, шефство над Центром — это не разовая акция. Помощь будет постоянной, поскольку бойцы, вернувшиеся с фронта, знают, что такое ответственность — за себя, за товарищей, за страну.
«Забота о детях, особенно о тех, кто остался без родителей, — это наша особая миссия, — сказал Оскар Ситдиков, вставляя биту в шуруповёрт. — Мы хотим быть для них примером, показать, что настоящая мужская сила — это не только умение защищать, но и готовность заботиться. Эти ребята должны знать, что они не одни. Что есть люди, которые придут, помогут, поддержат. Мы хотим, чтобы они видели: даже после войны можно и нужно строить мирную жизнь и нести добро. Особенно тем, кому оно нужнее всего».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.