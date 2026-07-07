Ветераны СВО из Башкирии помогли воспитанникам социальных учреждений

«Я сам рос в детском доме, — говорит Артур. — Поэтому для меня очень важно помочь детям, у которых нет своей семьи, нет поддержки. Даже если физически не всегда могу помочь, то приду, поговорю, поддержу добрым словом, поделюсь своим опытом».

Для Артура Киселёва эта помощь имеет особый смысл. Мужчина убеждён, что детям, оставшимся без родителей, нужны не только материальная поддержка и комфортные условия, но и живое общение со взрослыми людьми, способными стать для них примером. По его словам, внимание ветеранов помогает восполнить то, чего зачастую не хватает воспитанникам детских домов, а именно отцовского участия, мужского наставничества и личного примера.

«Ребёнку важно видеть рядом мужчину, который может подсказать, поддержать, научить отвечать за свои поступки, уважать старших, защищать слабых, любить свою Родину. Отец воспитывает характер, учит держать слово, преодолевать трудности, не бояться ответственности. Если у ребёнка нет такой возможности в семье, мы, ветераны, можем хотя бы частично дать ему это внимание и показать собственным примером, что такое настоящие мужские ценности», — говорит Артур.

Службу в зоне СВО Артур Киселёв начал в 2024 году. Он выполнял боевые задачи в должности оператора БПЛА на Краснолиманском направлении, командовал ротой, доставлял бойцам воду и продукты. Во время одного из боевых выходов его атаковал дрон ВСУ. Артур успел увести квадроцикл из-под удара, однако получил тяжёлое ранение левой ноги. Врачам удалось сохранить конечность до уровня коленного сустава, однако ниже колена ногу спасти не удалось. После нескольких операций и месяцев реабилитации ветеран освоил современный протез и вернулся домой.