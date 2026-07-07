Ветераны СВО из Башкирии помогли воспитанникам социальных учреждений

Среди участников акции — ветеран СВО из Чекмагушевского района Артур Киселёв. Для него эта поездка стала особенно личной, поскольку он сам вырос в детском доме и знает, как важна поддержка для детей, оставшихся без семьи. Поэтому после возвращения с фронта он решил включиться в общественную деятельность и помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
«Я сам рос в детском доме, — говорит Артур. — Поэтому для меня очень важно помочь детям, у которых нет своей семьи, нет поддержки. Даже если физически не всегда могу помочь, то приду, поговорю, поддержу добрым словом, поделюсь своим опытом».
Для Артура Киселёва эта помощь имеет особый смысл. Мужчина убеждён, что детям, оставшимся без родителей, нужны не только материальная поддержка и комфортные условия, но и живое общение со взрослыми людьми, способными стать для них примером. По его словам, внимание ветеранов помогает восполнить то, чего зачастую не хватает воспитанникам детских домов, а именно отцовского участия, мужского наставничества и личного примера.
«Ребёнку важно видеть рядом мужчину, который может подсказать, поддержать, научить отвечать за свои поступки, уважать старших, защищать слабых, любить свою Родину. Отец воспитывает характер, учит держать слово, преодолевать трудности, не бояться ответственности. Если у ребёнка нет такой возможности в семье, мы, ветераны, можем хотя бы частично дать ему это внимание и показать собственным примером, что такое настоящие мужские ценности», — говорит Артур.
Службу в зоне СВО Артур Киселёв начал в 2024 году. Он выполнял боевые задачи в должности оператора БПЛА на Краснолиманском направлении, командовал ротой, доставлял бойцам воду и продукты. Во время одного из боевых выходов его атаковал дрон ВСУ. Артур успел увести квадроцикл из-под удара, однако получил тяжёлое ранение левой ноги. Врачам удалось сохранить конечность до уровня коленного сустава, однако ниже колена ногу спасти не удалось. После нескольких операций и месяцев реабилитации ветеран освоил современный протез и вернулся домой.
Сегодня Артур продолжает восстанавливаться, но не остаётся в стороне от общественной жизни. Несмотря на тяжёлое ранение, он активно участвует в работе Ассоциации ветеранов СВО по Республике Башкортостан, занимается волонтёрской деятельностью и помогает тем, кто особенно нуждается в поддержке.
«Не хочется сидеть дома и жалеть себя, — отмечает он. — Мне хочется жить по-другому — быть полезным, помогать тем, кто нуждается в поддержке, участвовать в добрых делах».
За последние месяцы Артур вместе с другими ветеранами уже принял участие в нескольких благотворительных акциях. Недавно они помогли многодетной семье установить новую входную дверь, а позже исполнили мечту детей, подарив им батут.
Сам День ветеранов боевых действий Артур воспринимает прежде всего как день памяти.
«Для меня это не столько праздник, сколько день памяти моих боевых товарищей, тех, кто уже не вернулся домой. Я всегда вспоминаю ребят, которые остались на поле боя», — говорит он.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что ветераны мотострелкового полка «Башкортостан» и другие военнослужащие воинской части, вернувшиеся с фронта, приняли решение ходатайствовать о ежегодном проведении встреч боевых товарищей в День ветеранов боевых действий, приурочив их ко дню рождения полка. Подробнее в этой публикации агентства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.