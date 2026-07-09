Ветеран СВО из Башкирии открыл парикмахерскую и продолжает помогать людям

Однако так сложилось, что мастер ножниц и гребня посвятил себя службе в органах внутренних дел. Эдуард Исмагилов дослужился до должности заместителя начальника ОМВД по Салаватскому району. Выйдя на пенсию подполковником полиции, Эдуард Исмагилов осуществил давнюю мечту, открыл барбершоп в Малоязе. Только за первые три месяца он сделал около 900 мужских стрижек.

Когда началась специальная военная операция, Эдуард Исмагилов одним из первых подписал контракт и вступил в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева.

«Я был одним из первых, кто написал заявление о вступлении в батальон, и помогал его формировать. Помню, как пришли записываться много людей с серьёзным боевым опытом — ветеранов, прошедших Афганистан, Северный Кавказ. Примерно за месяц батальон уже сформировали», — вспоминает ветеран.