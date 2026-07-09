Ветеран СВО из Башкирии открыл парикмахерскую и продолжает помогать людям

Однако так сложилось, что мастер ножниц и гребня посвятил себя службе в органах внутренних дел. Эдуард Исмагилов дослужился до должности заместителя начальника ОМВД по Салаватскому району. Выйдя на пенсию подполковником полиции, Эдуард Исмагилов осуществил давнюю мечту, открыл барбершоп в Малоязе. Только за первые три месяца он сделал около 900 мужских стрижек.
Когда началась специальная военная операция, Эдуард Исмагилов одним из первых подписал контракт и вступил в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева.
«Я был одним из первых, кто написал заявление о вступлении в батальон, и помогал его формировать. Помню, как пришли записываться много людей с серьёзным боевым опытом — ветеранов, прошедших Афганистан, Северный Кавказ. Примерно за месяц батальон уже сформировали», — вспоминает ветеран.
В батальоне Эдуард служил связистом миномётной батареи. Позже выполнял боевые задачи в составе 34-й отдельной мотострелковой бригады и 116-й бригады. Исмагилов награждён медалью генерала Шаймуратова и медалью участника специальной военной операции.
После возвращения домой Эдуард Исмагилов вновь занялся любимым делом. В Уфе он открыл универсальную парикмахерскую. Теперь среди его клиентов не только жители столицы, но и участники СВО, ветераны и члены их семей, которым мастер предоставляет хорошие скидки.
«Хочется, чтобы люди чувствовали нашу поддержку не только на словах», — говорит Эдуард Исмагилов.
Кроме предпринимательства, Эдуард Исмагилов занимается общественной деятельностью. Он активно участвует в проектах Ассоциации ветеранов СВО РБ. Например, в День ветеранов боевых действий вместе со своим другом, ветераном СВО из Чекмагушевского района Артуром Киселёвым, и другими товарищами по организации посетил Республиканский центр содействия семейному воспитанию имени Шагита Худайбердина, где они собрали мебель для воспитанников.
«Это плечо поддержки для детского дома. Пока собирали мебель, все работали дружно, одной командой, как это бывало на передовой. Боевое братство не распадается и не исчезает, наша сила в единстве, — поделился Эдуард Исмагилов. — Вместе мы обязательно справимся. Многие мои друзья и сослуживцы продолжают выполнять свой долг. Но они возвращаются, ветеранов становится больше».
Спустя несколько дней ветеран вновь приехал в детский дом по собственной инициативе и самостоятельно собрал для детей ещё несколько предметов мебели.
Ветеран продолжает помогать людям, поддерживает своих товарищей и делает всё, чтобы всегда вокруг было больше доброты и взаимопомощи.
«Я просто не хочу, чтобы в будущем мои дети за меня краснели», — говорит Эдуард Исмагилов.
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