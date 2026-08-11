Батальон имени Шаймуратова из Башкирии стал гордостью и доблестью СВО

Первый башкирский добровольческий батальон создали в июле 2022 года. Главным автором идеи выступил председатель организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов, позже ставший советником Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими. Офицер опубликовал в соцсетях обращение с инициативой создать из добровольцев из Башкирии батальон для участия в СВО. Назвать его он предложил именем Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, который в годы Великой Отечественной войны командовал сформированной из башкирских конников 112-й Башкирской кавалерийской дивизией.

Батальон имени Минигали Шаймуратова стал первым подразделением республики, отправившимся в зону проведения специальной военной операции. В августе 2022 года «шаймуратовцы» приступили к выполнению боевых задач на передовой.