Батальон имени Шаймуратова из Башкирии стал гордостью и доблестью СВО

Первый башкирский добровольческий батальон создали в июле 2022 года. Главным автором идеи выступил председатель организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов, позже ставший советником Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими. Офицер опубликовал в соцсетях обращение с инициативой создать из добровольцев из Башкирии батальон для участия в СВО. Назвать его он предложил именем Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, который в годы Великой Отечественной войны командовал сформированной из башкирских конников 112-й Башкирской кавалерийской дивизией.
Батальон имени Минигали Шаймуратова стал первым подразделением республики, отправившимся в зону проведения специальной военной операции. В августе 2022 года «шаймуратовцы» приступили к выполнению боевых задач на передовой.
С первых дней своей работы батальон находится на передовых позициях и практически до весны этого года в подразделении заместителем командира роты по военно-политической работе служил Айдар Шаяхметов. Сейчас он возглавляет департамент правительства Башкирии по вопросам поддержки участников СВО.
Тогда, на фронте, он в беседе с корреспондентом «Башинформа» говорил, что батальон Шаймуратова с первых дней находится на передовых позициях и ведёт бой практически без остановки.
Особой страницей в боевой летописи батальона стали бои под Артёмовском (Бахмутом). Как рассказывал Радий Хабиров на одной из встреч с журналистами, бойцы три месяца держали правый фланг города. Героизм «шаймуратовцев» сыграл ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ под Бахмутом в 2023 году.
Глава региона неоднократно выезжал в зону СВО для встреч с бойцами, вручал награды отличившимся воинам, решал вопросы обеспечения.
«Мы много раз выезжаем в подразделения, где служат наши земляки. Общаемся с ребятами, видим их глаза, слушаем пожелания, передаем приветы родным. Скажу честно — к ним хочется возвращаться вновь и вновь», — говорил Радий Хабиров в одном из интервью агентству.
В июле 2026 года батальон имени Минигали Шаймуратова, действующий в составе 72-й мотострелковой бригады, принял участие в штурме Константиновки в ДНР. Этот населённый пункт в 55 км от Донецка являлся одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ и играл ключевую роль для снабжения противника в Краматорско-Славянском направлении.
На одном из видеокадров объективного контроля, снятых в районе железнодорожного вокзала Константиновки, бойцы штурмового подразделения развернули знамя башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова.
«Башкирский батальон имени Минигали Шаймуратова, действующий в составе 72-й мотострелковой бригады, тоже участвовал в штурме Константиновки. Горжусь нашими парнями, которые оставляют по-настоящему важный след в истории специальной военной операции! Благодарю за мужество, характер и достойную службу», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
За время участия в СВО более трёх тысяч военнослужащих из Башкирии награждены орденами Мужества, генерала Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями Суворова, Жукова и другими высокими наградами. «Башинформ» неоднократно рассказывал о героях батальона.
Особого внимания заслуживает командир батальона с позывным «Медведь», кавалер трёх орденов Мужества гвардии подполковник Евгений Токарев.
Он пришёл в батальон добровольцем в звании старшего лейтенанта, вырос от командира роты до комбата, досрочно получил звания капитана и майора. На Артёмовском направлении противник устроил настоящую охоту за «Медведем», за его голову нацисты предлагали награду в несколько десятков тысяч долларов.
Яркий пример мужества показал и офицер батальона Альберт Бикбулатов с позывным «Большой». В мае 2023 года под Артёмовском под плотным огнём противника рота под его командованием зашла на стратегически важные рубежи. В том бою командир получил тяжёлое ранение, но целые сутки, рискуя жизнью, выбирался к своим. Сегодня его грудь украшают медали Суворова, «За боевые отличия», «Участнику СВО» и генерала Шаймуратова.
Журналисты «Башинформа» не раз выезжали в зону СВО, чтобы встретиться с бойцами батальона. Творческая группа информагентства передала военнослужащим книгу «СВОими глазами. Страницы спецоперации», авторами которой стали журналисты республиканских изданий, побывавшие в командировках на передовой.
«Шаймуратовцы» рассказывали нам о своей службе, показывали расположение своих подразделений, знакомили с условиями и бытом, в которых они выполняют боевые задачи.
Во время одной из таких поездок корреспонденты встретили на прифронтовой дороге старшего стрелка с позывным «Вижа», который узнал журналистов и сказал нам: «Вы корреспонденты? „Башинформ“? Знаю, знаю ваш сайт, читаю. Раньше только просматривал ленту новостей, а теперь „подсел“ на рубрику „СВОих не бросаем“. Очень много полезной информации публикуете — и о бойцах, и о мерах нашей поддержки». По его словам, о формировании батальона имени Шаймуратова он узнал из интернета, в том числе из публикаций «Башинформа».
Батальон имени Минигали Шаймуратова продолжает выполнять боевые задачи, внося достойный вклад в защиту Отечества и подтверждая, что слава башкирских воинов, завоёванная их предками, жива и сегодня.
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