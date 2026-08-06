Командиру полка из Башкирии присвоили звание Героя ЛНР

Как сообщает канал «Башкирский батальон», высшую награду Луганской Народной Республики командиру мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Восход» присвоили за мужество, проявленное в боях, личный героизм и, что особенно важно, за грамотное, тактически выверенное управление подразделением при выполнении самых сложных боевых задач.

Под руководством «Восхода» полк «Башкортостан» неоднократно демонстрировал образцы стойкости, решительности и воинского мастерства, успешно проводя наступательные и оборонительные операции на самых горячих участках фронта.

Мотострелковый полк «Башкортостан» создан весной 2023 года по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Идея создания полка появилась не на пустом месте. К тому времени в Башкортостане уже были сформированы несколько именных батальонов, которые успешно проявили себя в зоне СВО. Опыт показал, что когда земляки служат вместе, это даёт огромное преимущество в бою.

«Мы начали формировать структуру управления башкирского полка. Он будет называться „Башкортостан“. У меня задача — всех их вместе объединить. Всегда лучше выполнять боевые задачи, когда ты плечо товарища чувствуешь. И быт удобнее налаживать. И нам, республике, легче помогать, когда они в одном подразделении, в одной локации находятся», — сказал Радий Хабиров в мае 2023 года.

К лету 2023 года формирование полка было завершено. В его состав вошли 18 башкирских именных подразделений. Поэтому «Башкортостан» стал уникальным не только по принципу формирования, но и по составу. Каждое подразделение получило имя легендарных офицеров Великой Отечественной войны из Башкирии. В состав полка вошли мотострелковые батальоны имени Даяна Мурзина, Миннигали Губайдуллина, Тагира Кусимова, Сергея Зорина, артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева, штурмовой отряд имени Гази Загитова, рота снайперов, разведывательная рота и другие подразделения.

В июне 2026 года полк получил боевое знамя Министерства обороны РФ. Как отметил Радий Хабиров, событие стало важным признанием боевых заслуг подразделения.