Лесоводы Башкирии отправили в зону СВО почти 4 тысячи кубометров древесины

С начала проведения СВО сотрудники министерства лесного хозяйства Башкирии и подведомственных ему учреждения отправили на фронт 3,8 тысяч кубометров древесины. В состав грузов вошли колотая древесина для печей и пиломатериалы для хозяйственных нужд, а также круглый лес, который используется для возведения блиндажей, укреплений и фортификационных сооружений на передовой.

«Мы не ограничиваемся исключительно поставками древесины. Наши сотрудники принимают активное участие в формировании гуманитарных грузов: начиная от плетения маскировочных сетей и заканчивая передачей технических средств и специального оборудования, необходимых бойцам. Поддержка наших защитников — это безусловный долг лесоводов республики, и эта помощь будет оказываться в полном объеме до успешного выполнения всех задач», — сказал министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.