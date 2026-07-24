Лесоводы Башкирии отправили в зону СВО почти 4 тысячи кубометров древесины

С начала проведения СВО сотрудники министерства лесного хозяйства Башкирии и подведомственных ему учреждения отправили на фронт 3,8 тысяч кубометров древесины. В состав грузов вошли колотая древесина для печей и пиломатериалы для хозяйственных нужд, а также круглый лес, который используется для возведения блиндажей, укреплений и фортификационных сооружений на передовой.
«Мы не ограничиваемся исключительно поставками древесины. Наши сотрудники принимают активное участие в формировании гуманитарных грузов: начиная от плетения маскировочных сетей и заканчивая передачей технических средств и специального оборудования, необходимых бойцам. Поддержка наших защитников — это безусловный долг лесоводов республики, и эта помощь будет оказываться в полном объеме до успешного выполнения всех задач», — сказал министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Кроме отправки гуманитарного груза в зону СВО, лесхозы региона активно взаимодействуют с воинскими частями где бойцы проходят боевое слаживание. Так, сотрудники Туймазинского лесхоза оперативно отработали запрос военного командования и в кратчайшие сроки заготовили и доставили в пункт дислокации одного из подразделений в Башкирии 60 кубометров деловой древесины. Полученный материал нужен для обустройства учебной базы и создания необходимой инфраструктуры для подготовки будущих солдат.
Ранее Янаульский лесхоз отправил в зону СВО около 10 кубометров необрезной доски хвойных пород, сообщал «Башинформ».
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