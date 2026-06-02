Лесоводы Башкирии отправили в зону СВО очередную партию пиломатериалов

Поддержка бойцов на передовой остаётся безусловным приоритетом для работников лесного хозяйства Башкирии. Как сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов, очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Янаульского района. На этот раз военнослужащим доставили 10 кубометров пиломатериалов.

Груз сформирован силами местных лесоводов, которые взяли на себя весь цикл работ: от заготовки и распиловки древесины до её погрузки и отправки. Доски нужны на фронте для обустройства блиндажей, создания фортификационных сооружений и укрепления огневых точек. В полевых условиях качество таких конструкций напрямую связано с безопасностью и сохранением жизней личного состава.

С самого начала специальной военной операции коллективы подведомственных учреждений минлесхоза региона ведут эту работу системно и непрерывно. Лесоводы неоднократно отправляли пиломатериалы, печи-буржуйки, окопные свечи и другое необходимое имущество.

«Наш долг здесь, в тылу — оперативно реагировать на запросы с передовой и обеспечивать защитников всем необходимым для успешного выполнения боевых задач, — подчеркнули в ведомстве. — Лесоводы Башкортостана продолжат оказывать материально-техническую поддержку нашим землякам столько, сколько потребуется. Безопасность наших воинов и приближение победы — это наше общее дело», — отметил Марат Шарафутдинов.

Ранее лесоводы Башкирии отгрузили в зону СВО по обращениям командиров подразделений более 3,5 тысячи кубометров леса и пиломатериалов.