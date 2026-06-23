Оскар Ситдиков высказался о работе соцслужб Башкирии с ветеранами СВО

«От имени Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова и всех участников специальной военной операции хотелось бы выразить вам огромную благодарность за вашу работу, за то, что вы стоите на своей передовой. Стоите, окопавшись, и ни шагу назад», — поблагодарил Оскар Ситдиков сотрудников социальных и профильных служб, которые собрались в Уфе, чтобы изучить методики работы с ветеранами спецоперации.

Оскар Ситдиков отметил, что такие мероприятия проходят не часто. Поэтому подобные встречи важны, особенно сейчас, когда с фронта домой возвращаются бойцы.

Офицер попросил коллег быть честными друг перед другом и поднимать на семинаре самые острые вопросы.

«Мы понимаем, что специальная военная операция уже прошила все сферы нашей жизни. Это логично, идёт уже пятый год войны. Но, к сожалению, до сих пор находятся некоторые люди, которые не осознают: это не где-то там идёт война, война идёт везде. Наша страна воюет практически со всем миром. У моих сослуживцев, которые с первого дня находятся в зоне СВО, „кипят мозги“. Иногда не выдерживает психика, но они держатся», — поделился Оскар Ситдиков.

По его данным, в Башкирии сейчас насчитывается примерно 4 тысячи ветеранов СВО. Это люди, которые сейчас готовят плацдарм для возвращения других военнослужащих, а их более 50 тысяч.

«Вы должны для себя выработать стратегию. Как командир, выложить перед собой своего рода строевую записку. Каждый работает на своём фронте, у каждого свой спектр задач. Чтобы понять весь масштаб, вы должны понять, сколько людей ушли на передовую, сколько из них вернулись и скольким ещё предстоит вернуться. Те, кто вернулся, по каким причинам? Где они сейчас находятся? Если вы выстроите перед собой хотя бы эту основную картину, будете понимать, сколько усилий прикладываете сейчас и сколько потребуется при возвращении всех остальных. Поэтому вопросы, которые поднимаются сегодня, очень важны, и они должны быть отработаны досконально», — отметил Оскар Ситдиков.

Офицер рассказал, что среди ветеранов СВО появилось правило, заключённое в двух словах: «право» и «обязанность».

«Мы сейчас ветеранов готовим к тому, чтобы они, возвращаясь, не оставались один на один со своими проблемами и были открыты к общению. При этом у них есть право попросить помощи и обязанность оказать помощь, если его самого попросили. Так и у вас должны быть те же правила, — обратился боевой офицер к участникам семинара. — Мы понимаем, что человек — не система, не робот. У него есть компетенции, которые со временем наращиваются. Но если у кого-то в нужный момент не хватило компетенций, у вас есть право попросить помощи. Но в то же время у каждого должна быть обязанность помочь коллеге, если тот попросил. Только выстроив такую систему, мы сможем в дальнейшем тепло и плодотворно встретить наших ветеранов».

Особое внимание Оскар Ситдиков попросил обратить на семьи ветеранов СВО.

«Ветеран — он всё-таки в основе своей кремень, а его семья страдает больше. Жёны, вдовы, матери, дети – вот на кого в большей степени нужно обращать внимание. В своей работе, пожалуйста, акцентируйте внимание именно на этом. Ветеран где-то стерпит, где-то промолчит, а семья — нет. Поэтому действовать на ветерана нужно через семьи. Будет хорошо его родным и близким, тогда будет спокоен и ветеран, у него не будет никаких волнений», — подчеркнул Оскар Ситдиков.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана также отметил, что специалисты, которые не первый год помогают ветеранам спецоперации и их семьям, выбрали благородный, ответственный путь.

«Вы не побоялись пойти в такую тяжёлую стезю. Вы стоите на страже взаимопонимания и взаимовыручки нашей страны. Благодаря вам участники СВО с уверенностью идут вперёд и завоёвывают для нас победу, потому что уверены в своём тыле. Но этот тыл нужно укреплять так же, как и передний край обороны нашей страны», — отметил Оскар Ситдиков.

Ранее Оскар Ситдиков выступил с откровенным обращением к боевым товарищам.