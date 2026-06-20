Герой или угроза: почему в России боятся участников СВО

Оскар Ситдиков призвал ветеранов честно ответить себе на вопрос: что они сами делают, чтобы их понимали, не боялись и доверяли.

«Мы часто возмущаемся: „Нас не понимают! Нас боятся! Нам не доверяют!“ А давайте спросим себя: а мы сами что сделали, чтобы нас понимали, не боялись и доверяли?» — написал Ситдиков.

Он отметил, что есть общественные стереотипы и непонимание, но, если быть до конца откровенными, ветераны сами подливают масло в огонь этих страхов.

«Выходит мужик в камуфляже и берцах посреди города. Не на службе — в магазин за хлебом. Смотрит исподлобья, руки в карманах, челюсть сжата. Идёт по тротуару, толкая локтями прохожих. В глазах — „тронь меня, и ты труп“. Прохожий шарахается. И думает: „Ну вот, очередной с войны, бандит“. И в следующий раз, увидев нормального ветерана, он уже будет ждать подвоха. Потому что его подкормили образом», — привёл пример Ситдиков.

Также, по его словам, негативный образ создают ветераны, которые выходят на публичные мероприятия в рваной одежде, шлёпанцах, с немытой головой, орденами поверх майки, говорят матом, перебивают и хамят. В соцсетях вместо дела — сплошной негатив, вместо помощи — нытьё, вместо конструктивного предложения — проклятия в адрес власти, бизнеса, чиновников.

«И это читают пацаны, которые ещё не вернулись. И они уже боятся возвращаться. Потому что видят, что там, на гражданке, таких же, как они, никто не ждёт», — подчеркнул председатель Ассоциации.

Он признал, что ветеранов кидали и кидают, бюрократия — это ад, чиновники бывают бессердечными, с психологической помощью беда. Однако, когда ветеран выходит в люди с кулаками и матом, он не решает проблему, а только подкрепляет стереотип «опасного психа». Особенно когда это совпадает с реальными случаями в новостях: «Участник СВО зарезал соседа», «Ветеран избил жену».

«А про то, что таких — единицы, а тысячи других тихо работают, воспитывают детей, строят бизнес, сажают деревья — это никому не интересно. Это не сенсация», — добавил Ситдиков.

Он призвал ветеранов изменить себя, своё отношение, поведение, внешний вид и манеру общаться.

«Братцы, мы — лицо армии. Мы — лицо защиты Отечества. Если мы хотим, чтобы нас уважали — мы должны быть уважаемыми. Это не про „понты“. Это про элементарную культуру и самоуважение», — заявил он.

Ситдиков дал конкретные рекомендации: носить камуфляж опрятно, как человек, который знает, что такое форма и дисциплина; выходя в свет, приводить себя в порядок; разговаривать без мата и агрессии; добиваться справедливости через систему — идти в Ассоциацию, в депутаты, в советники, в общественные советы, учиться говорить на языке власти.

«Мы не можем требовать к себе уважения, если сами не уважаем ни себя, ни окружающих», — резюмировал он.

Оскар Ситдиков также сообщил, что Ассоциация займётся разъяснительной работой и будет строго спрашивать с ветеранов за их поведение, потому что от этого зависит образ всего братства.

«Да, есть те, кто нас не поймёт. Есть те, кто будет бояться. Но если мы будем вести себя достойно, то со временем это станет нормой. И тогда на смену „герою-угрозе“ придёт просто „герой“. Человек, на которого хотят равняться», — заключил Оскар Ситдиков.