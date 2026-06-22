В Уфе открылся семинар для соцработников по поддержке ветеранов СВО

На встречу в столичный конгресс-холл «Торатау» приехали около полутора сотен специалистов, которые ежедневно работают с военнослужащими, их родными и близкими, оказывают им социальную и психологическую помощь. Участниками стали представители органов государственной и муниципальной власти, фондов, центров занятости, образовательных учреждений, военных комиссариатов и других ведомство и организаций, словом, всех звеньев единой системы поддержки защитников Отечества.
Ещё в мае заместитель полпреда президента России в ПФО Александр Тихонов провёл совещание по организации таких семинаров. Он отметил, что цель семинаров для служащих и сотрудников, работающих с ветеранами спецоперации и членами их семей — улучшение качества их адаптации за счёт повышения компетенций сотрудников, взаимодействующих с данной категорией граждан.
С приветственным словом к участникам семинара обратился главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Александр Окатьев. Он отметил, что слушатели семинара не понаслышке знают, что значит ежедневно работать с ветеранами СВО и их семьями, и подчеркнул, что сегодня поддержка участников спецоперации — это не просто набор мер или цифры статистики, а комплексная задача, требующая чуткости, профессионализма и индивидуального подхода к каждой возникающей ситуации.
Инспектор указал, что именно сотрудники социальных служб являются тем ключевым звеном, которое связывает все направления помощи и помогает решать вопросы адаптации ребят, вернувшихся из зоны боевых действий, к мирной жизни. По его словам, формат мероприятия даёт возможность обменяться мнениями, получить новые знания и, что самое важное, снять наиболее острые вопросы, которые беспокоят специалистов и мешают в работе.
Александр Окатьев особо акцентировал, что ключевая задача в этой деятельности — обеспечить бесшовный переход военнослужащих от службы на фронте к полноценной мирной жизни. Он перечислил множество факторов, влияющих на этот процесс: состояние здоровья, трудоустройство, образовательные программы и поддержка семей. Однако Александр Окатьев предупредил, что все эти усилия могут разбиться о непрофессиональный подход и чёрствость в общении с людьми. Поэтому, резюмировал он, главная цель сегодняшнего обсуждения — профессионально решать возникающие вопросы и находить максимально сбалансированный подход к тем, кто сегодня испытывает значительные трудности.
Отвечая на вопрос ИА «Башинфрм» о том, как в республике организована поддержка ветеранов, бойцов и их семей и можно ли сравнить региональную практику с другими субъектами, Александр Окатьев прежде всего подчеркнул, что ключевой момент состоит в уверенности людей в решении возникших проблем.
«Во внимании у людей должна быть уверенность, что когда возникает проблема, они найдут решение. Вот это, наверное, самое главное. Мы видим, что кто-то не обращается вообще, кто-то самостоятельно справляется с этими вопросами, кому-то, наоборот, нужна помощь. Здесь самое главное, чтобы у человека была уверенность, что его не бросили, его не забыли, что он не пытается решать свои жизненные проблемы в одиночку», — отметил инспектор.
Формат семинара и выстраиваемая на нём работа как раз направлены на достижение этой цели, подчеркнул Окатьев. При этом число мер поддержки, по его мнению, не столь существенно. Даже одна мера, доведённая до каждого ветерана и его семьи, стоит очень многого, поскольку даёт человеку ощущение, что государство обладает всей необходимой информацией и готово прийти на помощь.
«Поэтому и формат этого мероприятия, и та работа, которая здесь выстраивается, ведут к тому, что неважно, сколько мер поддержки — может быть, и одна мера, но если мы чётко знаем, что она дошла до каждого, кто в ней нуждается, это дорогого стоит. Это значит, что человек уверен: государство существует рядом не просто так, оно владеет информацией и готово помочь. Я был в ряде районов республики, видел, как работают все структуры. Чёткое понимание есть, двери открыты, движение навстречу есть. Наши бойцы в надёжных руках. Но с их стороны в ряде случаев нужно движение вперёд, потому что некоторые вопросы невозможно решить, не получив обратную связь», — сказал Александр Окатьев агентству.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова в своём приветствии отметила, что за столами снова собралась команда республики, нацеленная наполниться знаниями и основами, которые помогут в ежедневной нелёгкой работе. Она подчеркнул, что все возникающие сложности временные, и призвала коллег помнить о том, что по-настоящему трудно сейчас мужчинам, которые сейчас находятся в зоне СВО. По её словам, новые вызовы, связанные с возвращением бойцов, заставляют по-новому взглянуть на многие привычные вещи.
«Мне очень хотелось бы, чтобы за эти два дня, благодаря уникальным лекторам общества „Знание“, каждый из вас ещё раз спросил себя: а что я лично могу сделать для того, чтобы каждый вернувшийся почувствовал, что он дома? Как говорит президент: „Мои ребята“. Как говорит наш Глава Республики Башкортостан: „Всё для фронта, всё для победы“. Всё для того, чтобы после возвращения ребята почувствовали себя действительно в своём доме, в своей республике, в своей стране, почувствовали себя настоящими защитниками Отечества. Все вы несёте очень большую миссию. Её значимость будет понятна через время, когда мы действительно отработаем так, что та бесшовная среда, в которой каждый соприкоснувшийся с нами, каждый вернувшийся участник СВО или член его семьи скажет: за нами — государство, за нами — наша страна», — сказала Ольга Кабанова.
Пожалуй, самые проникновенные слова сказали офицеры, которые ещё недавно сами выполняли боевые задачи на линии боевого соприкосновения — председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана, помощник Главы республики Оскар Ситдиков и директор департамента правительства РБ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Айдар Шаяхметов.
«От всех участников СВО — огромная благодарность за вашу работу. Вы стоите на своей передовой, — обратился к участникам семинара Оскар Ситдиков. — Такие мероприятия редко проходят. Хотелось бы, чтобы вы поднимали самые острые вопросы — особенно на практикумах. В республике сейчас 4 тысячи ветеранов, а вернуться предстоит более 50 тысячам. Поймите масштаб: сколько ушло, сколько вернулось, сколько ещё вернётся. Тогда вы осознаете, сколько усилий нужно сейчас и в будущем. Спасибо, что вы есть, что пошли в эту тяжёлую стезю. Благодаря вам ветераны уверены в тыле. А тыл нужно укреплять так же, как передний край обороны».
«Поддержка ветеранов СВО и членов их семей является главной задачей. Это не формальность, это наш долг и прямая ответственность перед теми, кто с честью выполняет свой долг на передовой. Мы все понимаем, что помощь не может быть разовой акцией или работой одного ведомства. Именно поэтому ключевой принцип нашей деятельности — это эффективное межведомственное взаимодействие. Только когда мы действуем как единый механизм, когда информация передаётся без задержек, а ресурсы объединяются, только тогда мы достигнем нужного результата. Наша цель — выстроить комплексную систему помощи, в которой каждый человек, будь то ветеран или родственник бойца, получит поддержку своевременно и в полном объёме. Мы должны исключить бюрократизм и равнодушие, сделать маршрут получения помощи максимально коротким и понятным. Сегодняшний семинар мы задумали как площадку для профессионального диалога. Мы собрались здесь для живого, честного разговора. Нам предстоит непростая, но крайне важная работа. Мы должны проанализировать накопленный опыт и выработать новые, более эффективные методы и подходы в работе с ветеранами СВО и членами их семей», — сказал Айдар Шаяхметов.
Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина, открывая семинар, подчеркнула, что мероприятие важно для команды республики, которая работает над встречей участников СВО после передовой и их адаптацией к мирной жизни. Она отметила, что в этой работе необходима неравнодушная позиция и тесное взаимодействие с органами власти, общественными организациями, религиозными деятелями и социальными координаторами. По её словам, общество за последние годы устало от череды вызовов, но именно специалисты соцслужб являются главными специалистами, которые должны владеть компетенциями психологов, реабилитологов, юристов и других профилей.
Гульнур Кульсарина напомнила, что на передовой сегодня стоят воины, а общество героически помогает им вместе с волонтёрами.
«Сегодня наша миссия в том, чтобы объединиться и быть поддержкой и опорой нашей стране», — сказала она.
Руководитель волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова, руководитель комитета семей воинов Отечества РБ Эльвира Мацкевич поблагодарила специалистов за их преданность работе и неравнодушие к ветеранам СВО и их родным.
«Как супруга боевого офицера, которая ждёт своего мужа уже пятый год, вам хочется сказать, что вы нам очень нужны. Вы нужны нашим воинам, их жёнам, мамам, детям. Ваш труд в буквальном смысле стал жизненной линией для участников СВО членов их семей. Вы те, кто первыми приходит на помощь, кто выслушает, поможет с оформлением льгот, организует доставку лекарств, кто просто погладит по плечу. Вы собрались обсудить практические вопросы, выработать единый подход к работе с семьями и усилить эффективность. Хочется подчеркнуть, что ваша работа неотделима от результата, все мы хотим сейчас минимизировать боль и максимально поддержать тех, кто находится на передовой», — сказала Эльвира Мацкевич.
Один из участников семинара Расуль Вильданов работает начальником отдела по работе с гражданами и организациями управления по реализации жилищных программ Республики Башкортостан. Организация оказывает отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам СВО, государственные услуги в части улучшения жилищных условий, предоставляет субсидии на газификацию индивидуальных жилых домов.
«Мы достаточно часто сталкиваемся с проблемами ветеранов, участников СВО и их семьями и стараемся максимально им помочь. Участники СВО приходят к нам во время отпуска и мы стараемся закрыть их вопросы максимально быстро. Самая сложная работа с семьями, которые потеряли своего сына или отца. К ним мы стараемся найти особый подход. Обязательно беседуем, выслушиваем. Люди приходят, как правило, с проблемами, и наша задача, чтобы они ушли от нас с решёнными вопросами. Они, как правило, юридического, и экономического, и даже психологического характера. Мы всегда подскажем, как лучше сделать, как написать заявление, какие документы представить для получения той или иной меры поддержки. Что касается сегодняшнего семинара, хотелось бы получить больше знаний и практических навыков именно по взаимодействию с семьями, которые потеряли близких, участвовавших в специальной военной операции. С ними возникает больше всего сложностей, и здесь важны и профессиональные компетенции, и человеческое участие», — поделился с «Башинформом» Расуль Вильданов.
Волонтёр Алиса Набиуллина пришла на семинар, как вольнослушатель, в дальнейшем планирует работать в министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии. Её добровольческая деятельность началась до СВО, ещё в ковидные годы. Девушка признаётся, что ею движет искреннее желание помогать и поддерживать наших граждан.
«У меня был друг детства, мы росли в одном дворе, в одной компании. Он на год меня младше. У него не было семьи и детей, он пошёл на СВО по мобилизации и погиб практически сразу. Это стало для меня серьёзным психологическим потрясением. И, наверное, именно с этого момента я ещё глубже включилась в помощь. Помогали бойцам по линии моего предыдущего места работы: отправляли и медикаменты, и канцелярские товары и другую гуманитарную помощь. Сейчас здесь, в тылу, у меня есть опыт работы с ветеранами СВО, в основном оказываю юридическая помощь. Но на этом семинаре я хотела бы составить общую картину и понять, как можно помогать комплексно, едино, бесшовно, чтобы поддержка была не разрозненной, а целостной и эффективной», — сказала Алиса Набиуллина.
Семинар организован в рамках проекта «Знание.Государство» по инициативе Российского общества «Знание». Психолог, консультант и тренер Александр Захаров, который открыл занятия семинара, сказал «Башинформу», что по опросам соцслужб в регионах, выясняется, что межведомственное взаимодействие между организациями налажено недостаточно. Поэтому задача этих семинаров — дать возможность региональным ведомствам выстроить более тесное сотрудничество, чтобы меры поддержки не сводились просто к оказанию услуг, а создавали атмосферу заботы и доброты для семей героев, ветеранов и действующих военнослужащих.
«В рамках сегодняшнего и завтрашнего дней запланированы лекции и мастер-классы от экспертов, сосредоточенные на психологии. Мы дадим участникам инструментарий для работы с разными категориями благополучателей, а также поможем наладить взаимодействие между ведомствами через деловые симуляции и активности „горизонтальные связи“. У специалистов будет возможность дать обратную связь друг другу, чтобы понять, какой работы от них ожидают представители других структур. Самый главный инструмент, который мы будем применять, — это активное взаимодействие, обмен мнениями и обсуждение, обмен опытом. Именно живое общение и совместный поиск решений дадут наибольший эффект», — пояснил Александр Захаров.
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