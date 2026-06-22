В Уфе открылся семинар для соцработников по поддержке ветеранов СВО

Инспектор указал, что именно сотрудники социальных служб являются тем ключевым звеном, которое связывает все направления помощи и помогает решать вопросы адаптации ребят, вернувшихся из зоны боевых действий, к мирной жизни. По его словам, формат мероприятия даёт возможность обменяться мнениями, получить новые знания и, что самое важное, снять наиболее острые вопросы, которые беспокоят специалистов и мешают в работе.

Александр Окатьев особо акцентировал, что ключевая задача в этой деятельности — обеспечить бесшовный переход военнослужащих от службы на фронте к полноценной мирной жизни. Он перечислил множество факторов, влияющих на этот процесс: состояние здоровья, трудоустройство, образовательные программы и поддержка семей. Однако Александр Окатьев предупредил, что все эти усилия могут разбиться о непрофессиональный подход и чёрствость в общении с людьми. Поэтому, резюмировал он, главная цель сегодняшнего обсуждения — профессионально решать возникающие вопросы и находить максимально сбалансированный подход к тем, кто сегодня испытывает значительные трудности.

Отвечая на вопрос ИА «Башинфрм» о том, как в республике организована поддержка ветеранов, бойцов и их семей и можно ли сравнить региональную практику с другими субъектами, Александр Окатьев прежде всего подчеркнул, что ключевой момент состоит в уверенности людей в решении возникших проблем.

«Во внимании у людей должна быть уверенность, что когда возникает проблема, они найдут решение. Вот это, наверное, самое главное. Мы видим, что кто-то не обращается вообще, кто-то самостоятельно справляется с этими вопросами, кому-то, наоборот, нужна помощь. Здесь самое главное, чтобы у человека была уверенность, что его не бросили, его не забыли, что он не пытается решать свои жизненные проблемы в одиночку», — отметил инспектор.

Формат семинара и выстраиваемая на нём работа как раз направлены на достижение этой цели, подчеркнул Окатьев. При этом число мер поддержки, по его мнению, не столь существенно. Даже одна мера, доведённая до каждого ветерана и его семьи, стоит очень многого, поскольку даёт человеку ощущение, что государство обладает всей необходимой информацией и готово прийти на помощь.

«Поэтому и формат этого мероприятия, и та работа, которая здесь выстраивается, ведут к тому, что неважно, сколько мер поддержки — может быть, и одна мера, но если мы чётко знаем, что она дошла до каждого, кто в ней нуждается, это дорогого стоит. Это значит, что человек уверен: государство существует рядом не просто так, оно владеет информацией и готово помочь. Я был в ряде районов республики, видел, как работают все структуры. Чёткое понимание есть, двери открыты, движение навстречу есть. Наши бойцы в надёжных руках. Но с их стороны в ряде случаев нужно движение вперёд, потому что некоторые вопросы невозможно решить, не получив обратную связь», — сказал Александр Окатьев агентству.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова в своём приветствии отметила, что за столами снова собралась команда республики, нацеленная наполниться знаниями и основами, которые помогут в ежедневной нелёгкой работе. Она подчеркнул, что все возникающие сложности временные, и призвала коллег помнить о том, что по-настоящему трудно сейчас мужчинам, которые сейчас находятся в зоне СВО. По её словам, новые вызовы, связанные с возвращением бойцов, заставляют по-новому взглянуть на многие привычные вещи.