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05:33 (UTC+5), 10 Июня 2026

Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров Башкирии семьям участников СВО

Фото: соцсети Главы РБ Радия Хабирова | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова, работающие на базе местных отделений партии «Единая Россия» во всех городах и районах республики, объединили почти 20 тысяч человек. Неравнодушные жители всегда готовы прийти на помощь и сегодня они стали главной опорой в вопросах поддержки семей участников специальной военной операции. О трудовом подвиге жителей Башкирии рассказал Глава республики Радий Хабиров.

В Нефтекамске команда штаба вместе с администрацией города навестила мать участника СВО Лусу Александровну. Волонтёры доставили женщине дрова, помогли по хозяйству. А в Бирском районе школьники взяли под опеку Надежду Вениаминовну Белобородову. Подростки привозят ей воду и помогают по другим домашним хлопотам.

соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС
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«В Миякинском районе „шаймуратовцы“ помогли маме участника СВО собрать теплицу. Сама Альмира-апа — удивительная женщина. И тоже волонтёр — несмотря на возраст, сама плетёт сети, упаковывает гуманитарные грузы. Представители штаба Гафурийского района навестили бойцов в госпитале Оренбурга. Привезли плов, морс, баурсак и сладкие подарки. Такие приветы из дома помогают ребятам быстрее идти на поправку. Это только несколько из сотен примеров. Каждый день наши „шаймуратовцы“ делают всё для Победы, окружают заботой и вниманием родных и близких наших бойцов. Низкий поклон за ваши добрые дела!» — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Напомним, в Башкирии штаб имени Шаймуратова открылся в октябре 2022 года. В мае этого года в Уфе открылся центральный офис штаба имени Шаймуратова.

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