Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров Башкирии семьям участников СВО

Волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова, работающие на базе местных отделений партии «Единая Россия» во всех городах и районах республики, объединили почти 20 тысяч человек. Неравнодушные жители всегда готовы прийти на помощь и сегодня они стали главной опорой в вопросах поддержки семей участников специальной военной операции. О трудовом подвиге жителей Башкирии рассказал Глава республики Радий Хабиров.

В Нефтекамске команда штаба вместе с администрацией города навестила мать участника СВО Лусу Александровну. Волонтёры доставили женщине дрова, помогли по хозяйству. А в Бирском районе школьники взяли под опеку Надежду Вениаминовну Белобородову. Подростки привозят ей воду и помогают по другим домашним хлопотам.