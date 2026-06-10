Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров Башкирии семьям участников СВО

Волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова, работающие на базе местных отделений партии «Единая Россия» во всех городах и районах республики, объединили почти 20 тысяч человек. Неравнодушные жители всегда готовы прийти на помощь и сегодня они стали главной опорой в вопросах поддержки семей участников специальной военной операции. О трудовом подвиге жителей Башкирии рассказал Глава республики Радий Хабиров.
В Нефтекамске команда штаба вместе с администрацией города навестила мать участника СВО Лусу Александровну. Волонтёры доставили женщине дрова, помогли по хозяйству. А в Бирском районе школьники взяли под опеку Надежду Вениаминовну Белобородову. Подростки привозят ей воду и помогают по другим домашним хлопотам.
«В Миякинском районе „шаймуратовцы“ помогли маме участника СВО собрать теплицу. Сама Альмира-апа — удивительная женщина. И тоже волонтёр — несмотря на возраст, сама плетёт сети, упаковывает гуманитарные грузы. Представители штаба Гафурийского района навестили бойцов в госпитале Оренбурга. Привезли плов, морс, баурсак и сладкие подарки. Такие приветы из дома помогают ребятам быстрее идти на поправку. Это только несколько из сотен примеров. Каждый день наши „шаймуратовцы“ делают всё для Победы, окружают заботой и вниманием родных и близких наших бойцов. Низкий поклон за ваши добрые дела!» — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
Напомним, в Башкирии штаб имени Шаймуратова открылся в октябре 2022 года. В мае этого года в Уфе открылся центральный офис штаба имени Шаймуратова.
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