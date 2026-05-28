В Башкирии зафиксировали приток кандидатов в войска беспилотных систем

В настоящее время возраст мужчин, желающих служить дроноводами, увеличился. Если пару месяцев назад в войска беспилотных систем активно записывались 20-летние парни, то теперь вместе с ними идут и мужчины постарше.

«Сейчас возраст немного увеличился, потому что взрослое поколение стало активнее интересоваться вопросом поступления на службу. Возрастной ценз чуть поднимается, но молодые люди всё равно обращаются. Мы работаем уже по факту — смотрим уровень физической и психологической подготовки, моторику, способность работать на современном цифровом оборудовании. На это обращаем самое пристальное внимание. Беспилотные войска на сегодняшний день считаются одними из самых элитных родов войск в Вооружённых силах. Поэтому неудивительно, что люди изучают вопрос службы операторами БПЛА и идут подписывать контракт с минобороны», — отметил Фадис Султанов.

Другие жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.