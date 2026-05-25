Житель Башкирии рассказал, почему выбрал войска беспилотных систем

«Мои товарищи и знакомые не первый год служат в зоне СВО. У всех есть к ним вопросы. Разговаривал с ними и я, — продолжает Рамиль. — Когда пацаны узнали, что намерен подписать контракт, сказали — хорошо подумай, а если принял решение, не сворачивай с пути. Я ещё не начал служить, но уже могу повторить слова бойцов другим парням, которые стоят перед не простым выбором. А ещё добавлю: работа центра отбора по контракту отточена до мелочей. Офицеры, сотрудники не грубят, ни один вопрос не остаётся без ответа».

Тем не менее волнительно, поскольку жизнь разделится на до и после, признаётся «Татарин». Дома мужчину будут ждать супруга, дочь, мать, брат, сестра. Они узнали о том, что их близкий человек уходит на фронт, в последний момент.

«Мама плакала. Постарался подобрать самые сокровенные слова, чтобы не волновалась и не переживала. Рассказал ей и жене о мерах поддержки участников СВО и их семей, о годичном контракте операторов БПЛА. Сказал, что всё хорошо и чтобы ждали. Волнение по-любому будет, но страха нет», — сказал Рамиль.

Другие жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.