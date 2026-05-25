Житель Башкирии рассказал, почему выбрал войска беспилотных систем

Новые технологии ведения борьбы с противником, привлекательные условия при подписании контракта с Минобороны России и перспективная специальность — эти факторы стали ключевыми, отметил будущий оператор БПЛА в беседе с военкором «Башинформа».
Рамиль, как и Михаил из Межгорья, приехал оформлять документы, проходить тестирование и медосмотр в пункт отбора граждан на военную службу по контракту «Защитник». Мужчина поговорил с офицерами, познакомился с потенциальными дроноводами из других районов и городов Башкирии и окончательно убедился, что выбор сделал правильный.
«Честно говоря, я уже давно задумался о подписании контракта с минобороны для службы на СВО. Много размышлял, взвешивал. В этом году узнал о создании войск беспилотных систем. И меня осенило — вот он и ответ на мои вопросы. Ни с кем советоваться не стал, на окончательное решение ушло дней пять», — сказал Рамиль.
Он рассказал, что срочную службу в армии не проходил по состоянию здоровья. Но всегда хотел носить военную форму и выполнять настоящую мужскую работу — защищать Отчизну. Взял себе позывной «Татарин», который в эфире звучит чётко, быстро и по родному.
«В юношеские годы увлекался игровыми консолями. Достаточно хорошо владею компьютером. Дополнительные знания оператора БПЛА получу на тренировках. Сегодня пришли инструкторы и показали, как работает коптер. Очень увлекательно. Вообще, мне нравится новое военное направление. Мне кажется, за дронами будущее нашей армии. Нам рассказали, что беспилотники бывают не только воздушные, но и наземные, надводные и подводные. Так что есть к чему стремиться», — поделился «Татарин».
О работе с дронами будущим операторам беспилотников рассказали инструкторы Центра тактической и специальной тактической подготовки операторов беспилотников имени Владлена Татарского. Специалисты провели теоретические и практические занятия на базе квадрокоптера DJI.
«Мои товарищи и знакомые не первый год служат в зоне СВО. У всех есть к ним вопросы. Разговаривал с ними и я, — продолжает Рамиль. — Когда пацаны узнали, что намерен подписать контракт, сказали — хорошо подумай, а если принял решение, не сворачивай с пути. Я ещё не начал служить, но уже могу повторить слова бойцов другим парням, которые стоят перед не простым выбором. А ещё добавлю: работа центра отбора по контракту отточена до мелочей. Офицеры, сотрудники не грубят, ни один вопрос не остаётся без ответа».
Тем не менее волнительно, поскольку жизнь разделится на до и после, признаётся «Татарин». Дома мужчину будут ждать супруга, дочь, мать, брат, сестра. Они узнали о том, что их близкий человек уходит на фронт, в последний момент.
«Мама плакала. Постарался подобрать самые сокровенные слова, чтобы не волновалась и не переживала. Рассказал ей и жене о мерах поддержки участников СВО и их семей, о годичном контракте операторов БПЛА. Сказал, что всё хорошо и чтобы ждали. Волнение по-любому будет, но страха нет», — сказал Рамиль.
Другие жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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