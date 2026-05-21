Советник Главы Башкирии рассказал о значении операторов БПЛА на СВО

В зоне проведения специальной военной операции беспилотные летательные аппараты стали ключевым средством разведки и огневого поражения. По обеим сторонам линии боевого соприкосновения работают расчёты БПЛА. И если в начале спецоперации дроны преимущественно применялись для разведки и передачи данных объективного контроля, то теперь они наносят удары по технике, укреплениям и живой силе противника, а также доставляют боеприпасы, продовольствие занимаются минированием и разминированием местности. Об этом Электрогазете рассказал советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.
В республике выстроен комплексный подход к развитию беспилотных авиационных систем (БАС): от серийного производства дронов до полноценной подготовки личного состава, включая тактику применения и противодействие средствам РЭБ, отметил изданию Артур Юмагужин. Кроме того, в войска беспилотных систем активно записываются молодые мужчины. Как ранее сообщал «Башинформ», они делают осознанный выбор в пользу работы на передовой операторами БПЛА, при этом понимают, что данная перспективная специальность пригодится им и в мирной жизни.
«Главное, что требуется от оператора — сила духа и личная смелость. Необходимы холодный рассудок, трезвый расчёт и искреннее желание служить Родине. Всему остальному научат, однако хорошим подспорьем будут уверенное владение компьютером, навыки пайки и общее понимание работы с электроникой. Служба в расчётах БПЛА — это нахождение на самом острие технологий и тактики. Вы получаете в руки и применяете наиболее передовые разработки, постоянно развиваясь и в техническом, и в научном плане. Служба в таких подразделениях — это непрерывное самосовершенствование в управлении, ремонте и обслуживании сложной техники. А на гражданке именно эти компетенции сегодня являются одними из самых востребованных. Вы приобретаете умение не только пилотировать, но и модернизировать, обслуживать дроны, оперативно внедрять в них новые функции и добиваться серьёзных результатов сравнительно небольшими ресурсами. Сейчас такое время, когда знания и умения в области такой техники по-настоящему нужны Родине», — сказал Артур Юмагужин.
Артур Юмагужин поблагодарил Главу Башкортостана Радия Хабирова за масштабную поддержку производства и модернизации беспилотных систем. В качестве примера офицер привёл дрон «Уфимец», который получил высокие оценки военнослужащих из других регионов.
«Башкортостан — один из немногих регионов, где выстроен системный подход в сфере БПЛА: от производства до полноценной подготовки личного состава. Причём обучают не только пилотированию, но и тактике применения, тактической медицине, средствам противодействия. Часто занятия проводят опытные бойцы, прибывшие непосредственно с линии боевого соприкосновения. Благодаря мудрому и дальновидному решению Радия Хабирова у нас организована масштабная поддержка производства и модернизации беспилотных систем. Взять, к примеру, наш беспилотник „Уфимец“ — отличное боевое средство, о котором отлично отзываются даже военнослужащие из других регионов. За такую поддержку хочется выразить огромную благодарность руководству республики», — отметил Артур Юмагужин.
Он также отметил, что подразделения беспилотной авиации заметно омолаживаются: всё больше молодых людей приходят в эти войска осознанно, видя в этом перспективную военную специальность и возможность защищать Отечество на технологическом уровне.
– Мы видим, сколько талантливых парней в техникумах и институтах уже на «ты» с компьютером и техникой — это здорово, и мы ими гордимся. Сегодня как никогда ясно, Родина у нас одна, и защищать ее надо всем вместе. И обращаясь к ребятам, хочется сказать: «Не оставайтесь в стороне — ваши руки и светлые головы здесь на вес золота», — сказал Артур Юмагужин.
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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