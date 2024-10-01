Участник СВО из Башкирии нанёс урон живой силе и уничтожил технику ВСУ

Участник специальной военной операции из деревни Юрмаш Нуримановского района награждён орденом Мужества. Военнослужащий уничтожил живую силу и технику ВСУ, сообщает администрация муниципалитета.

На одном из участков ДНР противник приступил к усилению своих позиций солдатами и бронетехникой. Подразделению, в котором служит нуримановец, направили координаты опорного пункта. Башкирский воин направил на объект ВСУ дрон. Как показали кадры объективного контроля, в результате точного попадания нашего БПЛА боевая машина противника загорелась, произошёл подрыв боекомплекта, что привело к значительному урону живой силы врага.

«Наш земляк является настоящим примером мужества и патриотизма. С честью и достоинством он выполняет свой воинский долг, защищая мирное население страны и её территориальную целостность», — сообщили в администрации Нуримановского района.

Ранее «Башинформ» сообщал о подвиге участника СВО из Бирска, который со своими товарищами во время штурма позиций ВСУ уничтожил живую силу противника.

Жители Башкирии могут помочь своим землякам на фронте приблизить Победу. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.