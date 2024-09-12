Герой России Борис Дудко рассказал, за что уважают Радия Хабирова в зоне СВО

Сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова. На ней присутствовал Герой России, гвардии майор Борис Дудко. Офицер отметил, что жители республики видят своими глазами произошедшие перемены и проголосовали за своё будущее.

«Мы горды, что такой человек, как Радий Хабиров, возглавляет нашу республику. Видим, что он делает и какие цели ставит для расцвета Башкортостана. Республика действительно развивается, становится лучше и не только по своей красоте, но и для жизни людей, которые живут в регионе. В Башкортостане бываю не часто в связи с родом моей деятельности, но каждый раз, когда приезжаю в республику, вижу, что здесь идёт развитие во всём. Уровень жизни заметно растёт. Думаю, это и поспособствовало выбору народа достойного кандидата, коим и является Радий Фаритович», — сказал Борис Дудко.

Борис Дудко также отметил, что у Радия Хабирова большой авторитет среди участников специальной военной операции. Его имя на передовой знают не только выходцы из Башкирии, но и других регионов.

«За два года службы на специальной военной операции я видел, как Башкирия, народ и сам Радий Фаритович помогают воинам из республики — и не только бойцам именных батальонов, но и из других воинских частей и подразделений. Гуманитарная поддержка очень значительна, её чувствуют и военнослужащие из других регионов. Несколько раз они мне признавались в своём искреннем восхищении. Также немаловажна и помощь семьям бойцов. И в этом, повторюсь, большая заслуга Радия Хабирова», — сказал Борис Дудко.

Напомним, на прошедших выборах Главы Башкирии за Радия Хабирова проголосовали 1,724 млн избирателей республики — 80,21% населения. Явка избирателей составила 72,34%.