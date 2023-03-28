В Уфе открылись пункты набора граждан на контрактную военную службу

В Уфе начали работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ, сообщили информагентству «Башинформ» в администрации столицы. Накануне первые такие пункты открылись в ТРК «Ультра» (ул. Бакалинская, 27) и возле ТК «Центральный» (ул. Цюрупы, 97, к. 4, южная парковка).

Граждане, желающие подписать контракт с министерством обороны, могут получить все необходимые ответы на интересующие их вопросы. Сотрудники военных комиссариатов и волонтёры объясняют горожанам порядок поступления, условия набора, рассказывают о необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах. Скоро такие же передвижные пункты появятся в других муниципалитетах республики.

Жители Башкирии могут получить всю необходимую консультацию по поводу контрактной службы в ситуационном центре Башкирии, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Напомним, кол-центр принимает звонки по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117, ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней с 8 до 20 часов.

Подробно о том, какие предъявляются требования к соискателям, какие документы необходимо подготовить будущим контрактникам и какие им полагаются меры поддержки, читайте в материале информагентства «Башинформ».

По вопросам устройства обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту город Уфа по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156. Телефоны для связи: 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31, с мобильного 122.