Новости Башкортостана и Уфы
76.57
+0.12
82.29
-0.1
78.72
+0.6
7+ °C
Дождь
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Сегодня, 09:40

В Уфе открылись пункты набора граждан на контрактную военную службу

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В Уфе начали работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ, сообщили информагентству «Башинформ» в администрации столицы. Накануне первые такие пункты открылись в ТРК «Ультра» (ул. Бакалинская, 27) и возле ТК «Центральный» (ул. Цюрупы, 97, к. 4, южная парковка).

Граждане, желающие подписать контракт с министерством обороны, могут получить все необходимые ответы на интересующие их вопросы. Сотрудники военных комиссариатов и волонтёры объясняют горожанам порядок поступления, условия набора, рассказывают о необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах. Скоро такие же передвижные пункты появятся в других муниципалитетах республики.

Жители Башкирии могут получить всю необходимую консультацию по поводу контрактной службы в ситуационном центре Башкирии, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Напомним, кол-центр принимает звонки по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117,  ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней с 8 до 20 часов.

Подробно о том, какие предъявляются требования к соискателям, какие документы необходимо подготовить будущим контрактникам и какие им полагаются меры поддержки, читайте в материале информагентства «Башинформ».

По вопросам устройства обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту город Уфа по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156. Телефоны для связи: 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31, с мобильного 122.

администрация Уфы
администрация Уфы
Фото:администрация Уфы
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика