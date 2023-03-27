Ситуационный центр: В Башкирии возросло количество желающих вступить в добровольческие батальоны СВО

В ходе беседы с Лилианы Даутовой корреспондент информагентства «Башинформ» стал очевидцем нескольких звонков. Один из позвонивших служил в 1995–1997 годы заместителем командира взвода. Сейчас мужчина трудится агрономом в одном из хозяйств республики.

Другой звонок поступил от бойца спецназ ГРУ. Он сообщил, что служил по контракту в 2013–2014 годах в Дагестане. Обладает навыками пулемётчика и гранатомётчика. В настоящее время он работает электрогазосварщиком.

Ещё один желающий вступить в состав одного из башкирских батальонов работает зоотехником. Его срочная воинская служба проходила в Северном флоте. Тут же поступил ещё один звонок и тоже от матроса. Он служил в Севастополе на крейсере «Москва», а сейчас управляет трактором в фермерском хозяйстве.

«Люди искренне хотят служить в рядах башкирских батальонов. Они – патриоты своей страны. Среди них очень много тех, кто прошёл службу в «горячих» точках. Мужчины так и говорят нашим операторам в первые секунды разговора, что они имеют боевой опыт, который пригодится на передовой. При этом никакой бравады. Просто наши джигиты хотят поддержать своих земляков, которые уже не один месяц выполняют боевые задачи специальной военной операции. Их решение осознанное и выбор их очевиден – защита Родины. Особенно много звонков из сельской местности. Если горожане могут прибыть в военкоматы гораздо быстрее, то сельчанам для этого требуется время. Операторы колл-центра могут сами оформить заявку, чтобы с заявителем связался сотрудник Пункта отбора на военную службу по контракту», – отметила Лилиана Даутова.

Она добавила, что звонят в ситуационный центр и жёны. Оно и понятно, женщины интересуются вопросами поддержки семей участников специальной военной операции. Лилиана Даутова рассказала, что когда мужчина приходит домой и говорит своей семье, что он принял решение вступить в ряды контрактников, его супруга решает лично удостовериться в полагающемся денежном довольствии, предусмотренных льготах.

Напомним, горячая линия ситуационного центра Башкирии принимает звонки по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117, ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней, с 8:00 часов до 20:00 часов.

Служба горячей линии 117 по вопросам службы по контракту развёрнута во всех регионах страны. Это указ президента России Владимира Путина и поручение председателя правительства страны Михаила Мишустина.