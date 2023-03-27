Ситуационный центр: В Башкирии возросло количество желающих вступить в добровольческие батальоны СВО

Операторы ситуационного центра Башкирии с сентября 2022 года приняли свыше двух тысяч звонков от жителей республики, желающих служить в добровольческих батальонах имени Героев России имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. За февраль — март текущего года к числу интересующихся службой по контракту прибавились и те, кто готов вступить в новые добровольческие батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные Амуры». Об этом в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» рассказала эксперт ситуационного центра Лилиана Даутова.
В ситуационном центре очень оживлённо. Операторы колл-центра принимают все звонки и подробно отвечают на вопросы позвонивших. По словам Лилианы Даутовой, мужчины, которые звонят в ситуационный центр Башкирии, прежде всего, интересуются возможностью вступления в ряды башкирских батальонов. Да, служба эта по контракту, но граждане абсолютно не меркантильны и они в первую очередь настроены на выполнение боевых задач специальной военной операции.
«Ситуационный центр, как и всегда, принимает звонки от жителей Башкирии по разным вопросам. Но за последнее время существенно увеличилось количество позвонивших, изъявляющих желание служить в зоне специальной военной операции в составе имеющихся и только ещё формирующихся добровольческих батальонов республики. Операторы нашего колл-центра объясняют гражданам, что сначала они должны обратиться в районный военкомат по месту жительства. В райвоенкомате им предоставят направление на медицинский осмотр, объяснят, какие необходимо собрать документы, поскольку существует ряд требований — по возрасту, состоянию здоровья, физической подготовке. После всего этого данные отправляют в пункт отбора на военную службу — в сборный пункт Республики Башкортостан по адресу: Уфа, улица Революционная, 156. Там уже окончательно решается вопрос по каждому делу. Затем военнослужащие именных башкирских батальонов заключают контракт с министерством обороны Российской Федерации, и идёт в подчинение непосредственно штаба округа. Дело в том, что есть добровольцы, которые уезжали в зону СВО самостоятельно и вступали в ряды других воинских подразделений. Бывали случаи, когда мужчины отбывали на воинскую службу, минуя военкомат. Но воинская служба в башкирских добровольческих батальонах официальная со всеми соответствующими привилегиями», — говорит Лилиана Даутова.
Ситуационный центр работает совместно с представителями пункта отбора на военную службу по контракту. Между ними налажена система взаимодействия, в результате вся поступающая информация анализируется, заявителям предоставляются подробные ответы. Только за минувшие выходные поступило порядка 20 обращений.
В ходе беседы с Лилианы Даутовой корреспондент информагентства «Башинформ» стал очевидцем нескольких звонков. Один из позвонивших служил в 1995–1997 годы заместителем командира взвода. Сейчас мужчина трудится агрономом в одном из хозяйств республики.
Другой звонок поступил от бойца спецназ ГРУ. Он сообщил, что служил по контракту в 2013–2014 годах в Дагестане. Обладает навыками пулемётчика и гранатомётчика. В настоящее время он работает электрогазосварщиком.
Ещё один желающий вступить в состав одного из башкирских батальонов работает зоотехником. Его срочная воинская служба проходила в Северном флоте. Тут же поступил ещё один звонок и тоже от матроса. Он служил в Севастополе на крейсере «Москва», а сейчас управляет трактором в фермерском хозяйстве.
«Люди искренне хотят служить в рядах башкирских батальонов. Они – патриоты своей страны. Среди них очень много тех, кто прошёл службу в «горячих» точках. Мужчины так и говорят нашим операторам в первые секунды разговора, что они имеют боевой опыт, который пригодится на передовой. При этом никакой бравады. Просто наши джигиты хотят поддержать своих земляков, которые уже не один месяц выполняют боевые задачи специальной военной операции. Их решение осознанное и выбор их очевиден – защита Родины. Особенно много звонков из сельской местности. Если горожане могут прибыть в военкоматы гораздо быстрее, то сельчанам для этого требуется время. Операторы колл-центра могут сами оформить заявку, чтобы с заявителем связался сотрудник Пункта отбора на военную службу по контракту», – отметила Лилиана Даутова.
Она добавила, что звонят в ситуационный центр и жёны. Оно и понятно, женщины интересуются вопросами поддержки семей участников специальной военной операции. Лилиана Даутова рассказала, что когда мужчина приходит домой и говорит своей семье, что он принял решение вступить в ряды контрактников, его супруга решает лично удостовериться в полагающемся денежном довольствии, предусмотренных льготах.
Напомним, горячая линия ситуационного центра Башкирии принимает звонки по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117, ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней, с 8:00 часов до 20:00 часов.
Служба горячей линии 117 по вопросам службы по контракту развёрнута во всех регионах страны. Это указ президента России Владимира Путина и поручение председателя правительства страны Михаила Мишустина.