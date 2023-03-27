Радий Хабиров наградил госнаградами участников СВО Марата Зулькарнаева и Айдара Исмагилова

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом отметил участников специальной военной операции — заместителя командира второй комендантской роты по военно-политической работе комендантского батальона Марата Зулькарнаева и заместителя командира полка войсковой части Айдара Исмагилова. Награждение Марата Зулькарнаева орденом Салавата Юлаева и Айдара Исмагилова орденом генерала Шаймуратова состоялось на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Спасибо вам большое за вашу службу и за то, что ребят наших поддерживаете. И самое важное, что доброе, вечное даже на передовой несёте», — сказал Радий Хабиров.

«Радий Фаритович, дорогие земляки, огромное вам спасибо за поддержку. Мы отработаем и вернёмся с Победой», — поблагодарил Марат Зулькарнаев.

Напомним, 19 марта в Башкирию в краткосрочный отпуск вернулись в отпуск мобилизованные участники специальной военной операции. Среди тех, кто вернулся на родину спустя полгода в краткосрочный отпуск — директор национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев. Интервью с ним читайте в материале «Башинформа».

«Уважаемый Радий Фаритович, от лица командования и личного состава полка, где служат 99% мобилизованных из Башкирии, хочу поблагодарить за вашу помощь, поддержку. Большое спасибо населению нашей республики за гуманитарную помощь. Всем здоровья и мирного неба над головой. Как сказал Марат Минигалеевич, наше дело правое, Победа будет за нами», — сказал Айдар Исмагилов.