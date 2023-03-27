Духовный наставник башкирских батальонов показал быт воинов в зоне СВО

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат показал, как обустроились башкирские воины в зоне специальной военной операции. Священнослужитель снял видео, которое разместил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Блиндаж военнослужащих находится глубоко под землёй. Это видно по количеству ступенек, которые ведут в укреплённое сооружение. Хамза-хазрат показал, что бойцы обеспечены запасами питьевой воды и продуктами питания. В помещении есть отдельно оборудованное место для готовки и приёма пищи, отдыха и сна. Также мужчины оборудовали место для хранения обмундирования и экипировки.

В фортификационном подземном сооружении есть запасной выход, ведущий к окопам. Траншеи укреплены досками.

Ранее Хамза-хазрат из зоны СВО записал поздравление для жителей республики с началом священного месяца Рамадан. Он призвал верующих мусульман молиться о скорейшем наступлении мира, об упокоении душ павших и здравии бойцов, сообщало информагентство «Башинформ».