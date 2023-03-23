Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат поздравил с началом священного месяца Рамадан

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат из зоны СВО записал поздравление для жителей республики с началом священного месяца Рамадан.

Он призвал верующих мусульман на протяжении всего месяца молиться о скорейшем наступлении мира, об упокоении душ павших и здравии наших бойцов, чтобы они смогли живыми и невредимыми вернуться к своим семьям.

«Смотрите, за моей спиной видно вспаханное поле. Скоро его прополют, культивируют и засеют семенами какой-нибудь злаковой культуры. Хорошо обрабатав, осенью получат добротный урожай. Как говорится, "что посеешь - то и пожнешь".

Дорогие мои, подобно этому полю вся наша жизнь состоит из вспаханных полей и посевов, а семенами являются выполнение пяти столпов ислама, а также воздержание от греховностей, соблюдение мусульманских обрядов, получение религиозных знаний, укрепление родственных связей и уважительное отношение к народным и религиозным ценностям всех народов мира», - напомнил священнослужитель.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что видеообращение для земляков записал боец башкирского батальона. Он призвал отслуживших и имеющих профессиональный боевой опыт жителей республики вступить в добровольческие формирования.