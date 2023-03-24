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Вчера, 15:58

Семьи погибших в СВО сотрудников ОВД получат право на выплаты для строительства или покупки жилья

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий право получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья семьями сотрудников органов внутренних дел, погибших в специальной военной операции. Такое же право распространяется на семьи сотрудников уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни.

Авторы законопроекта объяснили, что многие сотрудники указанных профессий встали на учёт для получения жилищной выплаты до СВО во время прежней службы. При этом законом предусмотрено, что в случае их смерти — на службе или в связи с болезнью — право на эту льготу сохраняется за членами семьи в течение года. В то же время закон не учитывает возможность гибели в спецоперации, из‑за чего семьи погибших лишаются положенной жилищной выплаты.

Законопроект распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников органов внутренних дел. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана, уточнили в Госдуме.

Ранее стало известно, что работники из Башкирии, выбравшие службу в добровольческих батальонах, могут рассчитывать, что время их пребывания на территории СВО будет считаться трудовым стажем. Соответствующие изменения в законодательство приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении, сообщало информагентство «Башинформ».

Кроме этого, парламентарии приняли в третьем чтении поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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