Выплаты героям России будут назначаться автоматически с даты присвоения звания

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

«Герои, которые ценой своей жизни делают всё, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», по законопроекту, героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата составляет более 83 тыс. рублей. Выплата героям Социалистического Труда, Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит более 61 тыс. рублей ежемесячно.

Напомним, для получения выплат героям или членам их семей надо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования и предоставить заявление и необходимые документы. Согласно проекту закона, сведения о присвоении звания Героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. Ели же их нет, то у Героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.