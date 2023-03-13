Жители Башкирии организовали акцию «Ленточки Победы»

В Альшеевском районе проходит акция «Ленточки Победы». Её инициаторами стали жительницы районного центра Раевский Надежда Самойлова и Луиза Шарюкова. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения главы Альшеевского района Дамира Мустафина.

Жители, присоединившиеся к акции «Ленточки Победы», изготавливают маскировочные сети для военных, участвующих в специальной военной операции. Мужчины готовят деревянные рамы, а женщины занимаются плетением. По словам организаторов акции, они и не ожидали такого наплыва желающих.

«Работа в доме пионеров кипит с утра и до вечера. Объем работы — большой, но и желающих помогать становится все больше. Сегодня здесь трудятся 28 мужчин и женщин. Для многих эта работа стала еще и клубом психологической разгрузки. Плетение успокаивает, а ещё дает возможность почувствовать себя причастным к общему делу — приближать победу», — написал Дамир Мустафин на своей странице во ВКонтакте.

Среди участниц акции и мама Героя России Алмаза Сафина Гузель Ахметовна. Дамир Мустафин говорит, что в каждый привязанный к сети лоскуток она вкладывает особый смысл — в память о сыне, который погиб при исполнении воинского долга.

Напомним, Алмаз Сафин погиб 14 января во время боя на Красно-Лиманском направлении на территории специальной военной операции. Тогда российские десантники удержали оборону своих позиций и вынудили противника отступить. За свой подвиг Алмаз Сафин посмертно удостоен звания Героя России. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, передавало информагентство «Башинформ». Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Героя России.