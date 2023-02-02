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Сегодня, 10:07

В Башкирии увековечат память Героя России Алмаза Сафина, погибшего на СВО

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии увековечат память Героя России, старшины контрактной службы Алмаза Сафина, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.

Имя бойца будет присвоено Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ и школе № 2 в селе Раевский Альшеевского района, где родился и вырос Алмаз Сафин.

Также в честь героя планируется назвать одну из улиц населенного пункта и установить его бюст на аллее Славы.

Как ранее писал «Башинформ», Алмаз Сафин принимал участие в спецоперации с 30 сентября 2022 года. В начале нового года, 14 января, на Красно-Лиманском направлении противник вывел все свои резервы в район Кременной для активного наступления, чтобы прорвать тем самым оборону десантников и затем выйти на оперативный простор, отрезать пути снабжения группировки войск и захватить область. Десантники под командованием Алмаза Сафина в ходе боя уничтожили один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

Указ о присвоении воину звания Героя РФ посмертно подписал президент страны Владимир Путин.

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