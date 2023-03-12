Женщины Башкирии отправили бойцам в зону СВО лапшу и домашнюю тушёнку

Женщины Башкирии изготовили и отправили участникам специальной военной операции из республики лапшу и домашнее тушёное мясо. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения главы Альшеевского района Дамира Мустафина.

Руководитель муниципалитета пишет во «ВКонтакте», что сбор гуманитарной помощи для башкирских воинов в СВО организовал староста села Чебенли Даян Сафин

«Женщины нарезали лапшу, приготовили домашнюю тушёнку. Кроме предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, комплектов термобелья, чебенлинцы приобрели генератор, бензопилу, газовые плиты, газовые баллончики, резиновые сапоги», — сообщил Дамир Мустафин.