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Вчера, 14:54

В родной школе Героя России из Башкирии Степана Белова установили именную парту

пресс-служба администрации г. Октябрьский
Фото:пресс-служба администрации г. Октябрьский

В школе №12 города Октябрьский, где учился Герой России, гвардии капитан Степан Белов, открыли «Парту Героя». На ней размещена информация о подвиге нашего земляка, а также QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о военнослужащем.

Право сидеть за партой получат ученики, имеющие особые успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы. Первым эта честь выпала семикласснику, отличнику учебы, капитану класса, победителю и призеру олимпиад по литературе, физике, геологии, экономике Илье Лапогонову.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе городской мэрии, торжественная церемония открытия для учащихся «шаймуратовских» классов прошла в рамках урока мужества. Перед школьниками выступили родители Степана - Тамара и Михаил Беловы, представители администрации

«Сегодня мы с вами открываем Парту Героя. Когда-то в этих стенах учился Степан Белов, который спустя годы стал настоящим Героем. Так совпало, что именно в этой школе был открыт класс имени Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали Шаймуратова. Еще одно совпадение заключается в том, что мы встречаемся в канун Дня защитника Отечества. И 23 февраля исполняется 80 лет со дня гибели легендарного Героя Башкортостана Минигали Мингазовича Шаймуратова. Сегодня вы – шаймуратовцы. Вы – пример для всех школьников. Вы должны стать лучшими из лучших, хорошо учиться. Каждый из вас должен стать настоящим человеком, патриотом, который любит свою Родину и стремится сделать для неё что-то значимое, важное. У вас перед глазами пример двух настоящих героев», - обратился к школьникам глава городской  администрации Алексей Шмелев.

В декабре 2022 года Степан Белов получил «Золотую звезду» из рук президента страны Владимир Путина. За участие в боях уроженец Башкирии также награжден медалью Суворова, двумя орденами Мужества, медалью участника СВО и «За боевые отличия».

С начала СВО экипаж под его командованием уничтожил 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей (легковых автомобилей, на которых противник перевозит боеприпасы и вооружение), и свыше 200 человек личного состава. 

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что парта Героя и мемориальная доска появились в школе, где учился Фанис Хусаинов, получивший за свою смелость прозвище «Безбашенный».

Автор:Ляйсан Закирова
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