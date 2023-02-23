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Сегодня, 08:30

В Башкирии увековечили память Фаниса Хусаинова

Фанур Шайхисламов/vk.com
Фото:Фанур Шайхисламов/vk.com

В Татышлинском районе увековечили память Фаниса Хусаинова, погибшего в зоне СВО. В родной школе героя в селе Новокайпаново установили именную парту, которая другим обучающимся будет напоминать о земляке, проявившем мужество.

Также на фасадах школы и Башкирского северо-западного сельскохозяйственного колледжа в селе Буль-Кайпаново, где учился Фанис, появились мемориальные доски. Об этом сообщил глава администрации Фанур Шайхисламов.

«Он ушёл от нас молодым, ушёл в бою, как настоящий мужчина, защищая интересы своей Родины. Вместе с болью утраты мы чувствуем гордость за Фаниса!», - написал он.

Как ранее сообщал «Башинформ», с младшим сержантом и добровольцем Фанисом Хусаиновым, погибшим при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции, простились на его малой родине 17 января. Он проходил службу в добровольческом батальоне «Барс-17». 

Всей стране Фанис стал известен после того, как 3 сентября 2022 года вышел на спецзадание с задачей взять «языка», то есть пленного, способного сообщить ценные военные сведения. Подобные миссии отличаются своей опасностью, так как в тылу врага разведчику помочь некому. Но Хусаинову командование доверяло, и это доверие он оправдал.

Во время спецзадания произошло боестолкновение, со стороны противника на военнослужащего напали семь человек на БТР. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, а остальные сбежали. Из разведки доброволец вернулся уже не пешком, а на угнанном у противника БТР. 

5 сентября расположение российского отряда подверглось обстрелу из американских систем «Хаймарс». Один из земляков Хусаинова получил контузию и осколочные ранения. Доброволец извлек раненого из-под обломков и быстро доставил его в военный госпиталь.

Более того, еще через сутки занимаемые позиции атаковали превосходящие силы ВСУ. В ходе столкновения был ранен генерал-майор, которого Фанис вывез в госпиталь на своем захваченном БТР.   За свою отвагу и смекалку Фанис Хусаинов получил прозвище «Безбашенный».

Автор:Ляйсан Закирова
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