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Сегодня, 11:33

Герой России из Башкирии Степан Белов рассказал, как танкисты противостояли противнику

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Герой России из города Октябрьский, начальник штаба танкового батальона Степан Белов рассказал, как российские танкисты под его командованием успешно противостояли превосходящим силам противника. Видео опубликовано в телеграмм-канале минобороны России.

По словам Степана, с начала СВО его экипажем уничтожено 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей (легковых автомобилей, на которых противник перевозит боеприпасы и вооружение), и свыше 200 человек личного состава. В одном из боев его танк одновременно противостоял трем танкам противника и вышел победителем, уничтожив их.

«Вышли один против трех. Получилось так, что я занял на горе удобную позицию, где была маленькая лесопосадка. Противник наступал, сначала шла техника, потом пехота. С этого рубежа мы уничтожили первый танк, потом начали перекатываться и уже в ходе движения уничтожили два остальных танка. Танки у них слабые, мне хватает буквально трех выстрелов, чтобы у них оторвалась башня. Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником и сколько его будет. Мы его уничтожим!», - говорит Герой России.

Как ранее писал «Башинформ», в декабре 2022 года Степан Белов получил «Золотую звезду» из рук президента страны Владимир Путина. За участие в боях уроженец Башкирии также награжден медалью Суворова, двумя орденами Мужества, медалью участника СВО и «За боевые отличия».

Он родился 14 июня 1996 года. После окончания школы поступил в Казанское высшее танковое училище, которое окончил в декабре 2018 года. В январе 2019-го приступил к службе в звании лейтенанта. С февраля 2022 года находится в зоне СВО. 

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