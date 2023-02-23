Герой России из Башкирии Степан Белов рассказал, как танкисты противостояли противнику

Герой России из города Октябрьский, начальник штаба танкового батальона Степан Белов рассказал, как российские танкисты под его командованием успешно противостояли превосходящим силам противника. Видео опубликовано в телеграмм-канале минобороны России.

По словам Степана, с начала СВО его экипажем уничтожено 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей (легковых автомобилей, на которых противник перевозит боеприпасы и вооружение), и свыше 200 человек личного состава. В одном из боев его танк одновременно противостоял трем танкам противника и вышел победителем, уничтожив их.

«Вышли один против трех. Получилось так, что я занял на горе удобную позицию, где была маленькая лесопосадка. Противник наступал, сначала шла техника, потом пехота. С этого рубежа мы уничтожили первый танк, потом начали перекатываться и уже в ходе движения уничтожили два остальных танка. Танки у них слабые, мне хватает буквально трех выстрелов, чтобы у них оторвалась башня. Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником и сколько его будет. Мы его уничтожим!», - говорит Герой России.

Как ранее писал «Башинформ», в декабре 2022 года Степан Белов получил «Золотую звезду» из рук президента страны Владимир Путина. За участие в боях уроженец Башкирии также награжден медалью Суворова, двумя орденами Мужества, медалью участника СВО и «За боевые отличия».

Он родился 14 июня 1996 года. После окончания школы поступил в Казанское высшее танковое училище, которое окончил в декабре 2018 года. В январе 2019-го приступил к службе в звании лейтенанта. С февраля 2022 года находится в зоне СВО.