Метель и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на праздничные дни

В февральские праздники в Башкирию, традиционно, пришла непогода. В Ближайшие три дня синоптики обещают обильные осадки и сильный ветер. Так, сегодня, 23 февраля, по республике ожидается снег, в отдельных районах метель, местами снежные заносы и накаты, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -4,…-9 градусов.

В пятницу, 24 февраля, вновь пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, местами снежные заносы и накаты, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут -14,…-19 градусов, при прояснениях до -24, днем -9,…-14.

В субботу, 25 февраля, также ожидаются осадки, местами до умеренного, в отдельных районах метель, местами снежные заносы и накаты, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут -14,…-19 градусов, при прояснениях до -24, днем -6,…-11.