Духовенство Башкирии выполняет важную миссию в дни СВО

В переломные моменты общество вновь обращается к священнослужителям, которые всегда рядом со своими земляками. У людей возникают много вопросов, на которые они ищут ответы и находят их в мечетях и церквях. Об этом сказал первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев на встрече с представителями духовенства на муниципальном форуме «Моя малая Родина — Атайсал» в Туймазинском районе. Он отметил, что форумы, посвящённые малой родине, без участия священнослужителей были бы неполными, поскольку духовенство выполняет значительную миссию в деле укрепления и единения общества.
«Сейчас вы очень важны для всего общества, для наших жителей. Не зря, когда у нас формировались башкирские батальоны имени Шаймуратова и Доставалова, Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров сказал, что рядом с нашими воинами обязательно должны быть священнослужители. Хамза-хазрат и отец Виктор будто сами знали это и готовились к выезду в зону проведения специальной военной операции к башкирским воинам. Они получили благословение у своих руководителей и с советником Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Аликом Камалетдиновым выехали на места уже не слаживания, а боевого соприкосновения, где они всецело поддерживают башкирских воинов. Хамза-хазрат и отец Виктор побывали недавно дома, у них был краткосрочный отпуск. На побывке они пробыли меньше месяца, сейчас они вновь на передовой. Но в дни отдыха они сходили в школы, колледжи, университеты, сельские клубы и рассказывали родственникам участников СВО, что происходит на передовой. Это важно, поскольку многие люди информацию получают через интернет, телеграмм-каналы, где её большая часть неправдоподобна, много фейка. Поэтому здесь ваша роль, конечно же, очень большая», — обратился к духовенству Урал Кильсенбаев.
Среди вопросов, которые задали священнослужители, больше всего звучала обеспокоенность молодёжью. Урал Кильсенбаев в беседе с ними сказал, что при планировании форума «Атайсал» в Туймазах его организаторы приняли решение уделить особое внимание вопросам нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, исторической памяти и культуры.
«Очень много актуальных тем, которые сегодня требуют тщательного обсуждения. Но мы думали, какие именно из них необходимо обсудить за круглыми столами, на семинарах форума „Атайсал“. И мы пришли к выводу, что было бы важно обсудить молодёжь. Всё-таки, надо отметить, когда молодой человек, стремиться во всём преуспеть, он немного отрывается от места, где он родился, от своей малой родины. Без священнослужителей форум будет неполным, он не получится. И когда мы в Аскинском районе собрали зональный форум, там также одной из площадок стала встреча с духовенством. У вас накопилось большое количество вопросов к власти, к совету по государственно-конфессиональным отношениям. И не только вопросов, но и предложений. И мы тоже хотим знать, в каком направлении дальше двигаться. Мы детально и скрупулёзно рассмотрев ваши предложения, изучив опыт ряда регионов и даже других стран, собрав воедино все мнения, вынесем тему отдельным вопросом на республиканском форуме „Атайсал“ 5 мая», — сказал Урал Кильсенбаев.
Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов сообщил, что в муниципалитете есть 60 религиозных организаций, 50 — мусульманских и 10 христианских. Он отметил, что туймазинцы благодарны священнослужителям за их помощь и поддержку бойцов в зоне СВО.
«Дорогие наши общественники, священнослужители примите от меня и моих коллег слова благодарности за тот труд, который вы берёте на себя, поддерживаете наших солдат и их семьи. Это службы, молитвы, которые возносятся в наших храмах, мечетях, организация гуманитарной помощи, но самое главное — это работа с семьями, с детьми наших военнослужащих. Сегодня такое время, когда землячество проходит становление и очень сильные испытания. Благодаря нашей совместной работе жителей, предприятий, организаций удалось организовать десять гуманитарных конвоев для наших ребят, которые выполняют свой воинский долг. Мы очень рады, что испытания только укрепили и объединили туймазинцев», — сказал Айдар Суфиянов.
Напомним, в Туймазах состоялся муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал». В нём приняли участие представители Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов, а также города Октябрьского, сообщало информагентство «Башинформ».
Добавим, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность.