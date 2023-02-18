Духовенство Башкирии выполняет важную миссию в дни СВО

«Очень много актуальных тем, которые сегодня требуют тщательного обсуждения. Но мы думали, какие именно из них необходимо обсудить за круглыми столами, на семинарах форума „Атайсал“. И мы пришли к выводу, что было бы важно обсудить молодёжь. Всё-таки, надо отметить, когда молодой человек, стремиться во всём преуспеть, он немного отрывается от места, где он родился, от своей малой родины. Без священнослужителей форум будет неполным, он не получится. И когда мы в Аскинском районе собрали зональный форум, там также одной из площадок стала встреча с духовенством. У вас накопилось большое количество вопросов к власти, к совету по государственно-конфессиональным отношениям. И не только вопросов, но и предложений. И мы тоже хотим знать, в каком направлении дальше двигаться. Мы детально и скрупулёзно рассмотрев ваши предложения, изучив опыт ряда регионов и даже других стран, собрав воедино все мнения, вынесем тему отдельным вопросом на республиканском форуме „Атайсал“ 5 мая», — сказал Урал Кильсенбаев.

Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов сообщил, что в муниципалитете есть 60 религиозных организаций, 50 — мусульманских и 10 христианских. Он отметил, что туймазинцы благодарны священнослужителям за их помощь и поддержку бойцов в зоне СВО.