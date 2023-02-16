Альфит Нигаматьянов: Участники СВО из Башкирии могут рассчитывать на всестороннюю юридическую помощь

Жители Башкирии, принимающие участие в специальной военной операции, всегда могут рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь. Она будет оказана своевременно и в полном объёме. Об этом информагентству «Башинформ» сказал Альфит Нигаматьянов.
Напомним, Альфит Нигаматьянов возглавляет Башкирскую республиканскую общественную организацию инвалидов боевых действий, которая занимается правовой поддержкой воинов и членов их семей, а также помогает бойцам с реабилитацией после полученных ранений. Альфит Нигаматьянов тоже в своё время принимал участие в боях на Кавказе, поэтому судьба ветеранов боевых действий ему не безразлична. Сейчас в их ряду много тех, кто вновь встал в строй и выполняет боевые задачи на Донбассе.
Военнослужащих в Уфе могут выслушать и помочь им в общественной приёмной партии «Единая Россия». Они могут прийти со своими вопросами каждую среду с 11.00 до 13.00 часов по адресу: улица Достоевского, д. 73. Консультации бойцов ведутся в рамках проекта «Правовая среда», информировало ранее информагентство «Башинформ».
«Приём граждан организован по инициативе депутата Госдумы Эльвиры Аиткуловой. С декабря прошлого года к нам от мобилизованных поступило 164 обращения. Башкирских воинов интересуют вопросы реабилитации после ранений, поддержки их семей, выплат. По выплатам из 29 обращений 26 решены в полном объёме. Получены выплаты за ранение пяти участникам, в том числе троим жителям Башкирии. Восстановлены права восьми участников СВО из Башкирии, после отказа им оформления удостоверения ветерана боевых действий. Документы бойцов зарегистрированы военными комиссариатами и направлены в Центральный военный округ для рассмотрения. Кроме этого, по нашему ходатайству нескольким гарнизонам были вынесены преставления прокуроров по военно-врачебным комиссиям по страховым выплатам и медицинской реабилитации. В республиканском кардиоцентре в Уфе прооперирован на сердце и прошёл реабилитацию после этого боец батальона имени Шаймуратова, направлены на выплаты за ранение рапорты четырём участникам, которые не были оформлены в госпиталях, проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению ранения в период СВО», — сказал Альфит Нигаматьянов.
«Другому „шаймуратовцу“ в связи с тяжёлым ранением помогли совместно с военно-следственным отделом по Уфимскому гарнизону добиться прохождения военно-врачебной комиссии в Оренбургском военном госпитале минобороны. Это сделали в целях безопасности жизни и здоровью нашего бойца, чтобы он не ездил в Ростовскую область, где дислоцируется его войсковая часть», — пояснил Альфит Нигаматьянов.
По словам юриста, нормативная база, касающаяся мер поддержки участников СВО, постоянно ширится и требует внимательного изучения не только военнослужащими, но и специалистами.
«Указы главы государства, руководителей регионов, их распоряжения, постановления, поправки направлены на поддержку военнослужащих и их семей, но не все способны правильно их истолковать. В одной только Башкирии принято более 20 мер социального характера, подписанных Главой республики Радием Хабировым. Их все надо разъяснить. Созданная рабочая группа при Госсобрании Башкирии во главе вице-спикером парламента Рустамом Ахмадинуровым дала существенный сдвиг во взаимодействии министерств и ведомств, военной прокуратуры, следственного комитета. К нам уже обращаются со всей России — Татарстана, Чеченской Республики, Дагестана, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Челябинской, Смоленской, Тульской, Орловской, Мурманской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Мы для всех открыты и готовы помочь», — говорит Альфит Нигаматьянов.
Собеседник информагентства отметил, что кроме военнослужащих, на приём приходят их супруги, матери, в том числе погибших, защищая Родину.
«Башкирия ответственно относится к своим сыновьям. Все участники СВО и их близкие под надёжной защитой республики. Никто без внимания не останется. Работа в этом плане налажена чёткая и систематическая», — подчеркнул Альфит Нигаматьянов.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Альфита Нигаматьянова государственной наградой Российской Федерации. Его общественную деятельность глава государства отметил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Добавим, в декабре прошлого года в День Героев Отечества Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителями ветеранских и патриотических организаций республики. На той встрече Альфит Нигаматьянов предложил выпустить брошюру по льготам, которые положены бойцам и членам их семей, а также привлечь к работе по юридической помощи студентов института права Уфимского университета науки и технологий.
Руководитель республики предложил Альфиту Нигаматьянову вплотную заняться вопросом реабилитации бойцов, получивших ранения в ходе СВО.