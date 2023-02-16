Альфит Нигаматьянов: Участники СВО из Башкирии могут рассчитывать на всестороннюю юридическую помощь

Жители Башкирии, принимающие участие в специальной военной операции, всегда могут рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь. Она будет оказана своевременно и в полном объёме. Об этом информагентству «Башинформ» сказал Альфит Нигаматьянов.

Напомним, Альфит Нигаматьянов возглавляет Башкирскую республиканскую общественную организацию инвалидов боевых действий, которая занимается правовой поддержкой воинов и членов их семей, а также помогает бойцам с реабилитацией после полученных ранений. Альфит Нигаматьянов тоже в своё время принимал участие в боях на Кавказе, поэтому судьба ветеранов боевых действий ему не безразлична. Сейчас в их ряду много тех, кто вновь встал в строй и выполняет боевые задачи на Донбассе.

Военнослужащих в Уфе могут выслушать и помочь им в общественной приёмной партии «Единая Россия». Они могут прийти со своими вопросами каждую среду с 11.00 до 13.00 часов по адресу: улица Достоевского, д. 73. Консультации бойцов ведутся в рамках проекта «Правовая среда», информировало ранее информагентство «Башинформ».

«Приём граждан организован по инициативе депутата Госдумы Эльвиры Аиткуловой. С декабря прошлого года к нам от мобилизованных поступило 164 обращения. Башкирских воинов интересуют вопросы реабилитации после ранений, поддержки их семей, выплат. По выплатам из 29 обращений 26 решены в полном объёме. Получены выплаты за ранение пяти участникам, в том числе троим жителям Башкирии. Восстановлены права восьми участников СВО из Башкирии, после отказа им оформления удостоверения ветерана боевых действий. Документы бойцов зарегистрированы военными комиссариатами и направлены в Центральный военный округ для рассмотрения. Кроме этого, по нашему ходатайству нескольким гарнизонам были вынесены преставления прокуроров по военно-врачебным комиссиям по страховым выплатам и медицинской реабилитации. В республиканском кардиоцентре в Уфе прооперирован на сердце и прошёл реабилитацию после этого боец батальона имени Шаймуратова, направлены на выплаты за ранение рапорты четырём участникам, которые не были оформлены в госпиталях, проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению ранения в период СВО», — сказал Альфит Нигаматьянов.