Участники СВО и их семьи в Башкирии могут получить бесплатную консультацию юристов

Участники СВО, их семьи и близкие могут получить бесплатную консультацию юристов по социально-правовым и медицинским гарантиям. Об этом «Башинформу» сообщили в региональной приемной «Единой России».

Встречи каждую среду с 11.00 до 13.00 проводит председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов.

«Вопросы граждан по СВО решаются оперативно благодаря слаженной работе ведомств, в том числе и рабочей группе Госсобрания РБ. Наиболее частые вопросы от граждан — это оказание медпомощи, лечение и реабилитация. По каждому из обращений ведется адресная работа совместно с минобороны, Следкомом, военной прокуратурой и минздравом. Много обращений касается денежных выплат и юридического сопровождения, получения справок, документального подтверждения», — прокомментировал эксперт.

Консультации ведутся в рамках проекта «Правовая среда». Правовая помощь также оказывается любому жителю республики лично и по номеру: +7 (347) 226 78 28. Кроме того, в скором времени юристы будут выезжать в районы и муниципалитеты Башкирии.

Прием ведется в Уфе по улице Достоевского, 73. Обращение можно направить на e-mail: [email protected].