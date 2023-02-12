Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Как выяснил «Башинформ», среди награжденных есть жители Башкортостана.

Так, за активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигматьянов.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено генеральному директору ООО Племзавода «Горшкова» РБ.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий ЧС почетное звание «Заслуженный спасатель РФ» присвоено директору уфимской региональной поисково-спасательной базы РБ Игорю Черепанову.

Почетное звание «Заслуженный строитель РФ» присвоено генеральному директору ООО «Акрополь» РБ Хайдару Гайсину и директору ООО проектного института «АС-Проект» РБ.