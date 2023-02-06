Радий Хабиров поручил незамедлительно выполнять просьбы бойцов, находящихся на СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на правительственной оперативке в ЦУРе сообщил, что у военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции накопились просьбы и их надо незамедлительно выполнить.

Радий Хабиров сказал, что он разговаривал в минувшие выходные с одним из командиров, который и передал руководителю республики о большом объёме просьб бойцов.

«В воинских частях служат по две тысячи бойцов из Башкирии. У них есть просьбы, их накопился довольно большой объём. По мере их выполнения надо отправлять гуманитарные конвои. Прошу всё согласовывать с Азатом Шамилевичем (первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов координирует работу по оказанию помощи мобилизованным жителям республики в зоне СВ — прим. ред.)», — сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров поблагодарил руководителей муниципалитетов за помощь в формировании гуманитарного конвоя. Напомним, второй по счёту караван со всем необходимым для мобилизованных участников СВО из Башкирии достиг места назначения в зоне боевых действий в начале февраля. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО, сообщало информагентство «Башинформ».