«Салават Юлаев» постарается взять реванш у «Сочи» за поражение

Сегодня «Салават Юлаев» проведёт домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с командой «Сочи».

На данный момент «Салават Юлаев» набрал 21 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сочи» 10 очков и 10 место на Западе.

Напомним, 15 октября «Салават Юлаев» и «Сочи» совершили обмен. В Уфу перешёл 31-летний голкипер Иван Бочаров, а южане получили денежную компенсацию.

Иван Бочаров дебютировал за новый клуб и помог уфимцам одержать волевую победу над «Металлургом» (5:4 Б), отразив все броски в серии буллитов.

«Он в целом был уверен, всю игру бился и сделал ключевые сейвы», — оценил игру Ивана Бочарова главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Добавим, что повод для реванша у уфимского коллектива очевиден. Дружина Виктора Козлова в первом матче сезона потерпела разгромное поражение. 30 сентября на выезде в Сочи «Салават Юлаев» уступил хозяевам со счётом 3:6.