Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
10:05 (UTC+5), 22 Октября 2026

Иван Бочаров прокомментировал дебют за «Салават Юлаев» в победном матче

Добавить в предпочтительные источники Google
ХК «Салават Юлаев» МАКС
Фото: ХК «Салават Юлаев» | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Прослушать статью:

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» против магнитогорского «Металлурга» стал дебютным для вратаря Ивана Бочарова. Голкипер провёл первую игру в составе уфимской команды и поделился впечатлениями после непростой победы.

«Когда выигрываешь, впечатления положительные. Спасибо ребятам, что вытащили тяжелый матч. Всю Уфу с победой! У меня было три дня на подготовку. Спасибо Дмитрию Мезенцеву, что в кратчайшие сроки мы с ним подтянули базовые игровые моменты», — сказал Иван Бочаров.

По словам Бочарова, ключевым моментом игры стал отрезок во втором периоде, когда «Салават Юлаев» выстоял в меньшинстве. Хоккеист отметил, что товарищи по команде помогали ему, а победа в буллитной серии стала для него особенно важной, поскольку в последнее время буллиты складывались для него тяжело.

«В последнее время буллиты для меня складывались тяжело, так что очень рад, что сегодня в них выиграли. Спасибо всем в клубе, меня очень здорово приняли. У нас классный коллектив, многих ребят я знаю», — отметил Иван Бочаров.

Ранее победу «Салавата Юлаева» над «Металлургом» прокомментировал Виктор Козлов. Главный тренер уфимского коллектива отметил, что матч с лидером Восточной конференции был сложным. Подробнее – в этой публикации «Башинформа».

Напомним, Иван Бочаров вошёл в состав «Салавата Юлаева» чуть больше недели назад. Как сообщили в пресс-службе клуба, уфимская команда произвела обмен вратаря с «Сочи» на денежную компенсацию.

«Салават Юлаев» выкупил опытного голкипера у ХК «Сочи»
Спорт
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru