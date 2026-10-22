Иван Бочаров прокомментировал дебют за «Салават Юлаев» в победном матче

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» против магнитогорского «Металлурга» стал дебютным для вратаря Ивана Бочарова. Голкипер провёл первую игру в составе уфимской команды и поделился впечатлениями после непростой победы.

«Когда выигрываешь, впечатления положительные. Спасибо ребятам, что вытащили тяжелый матч. Всю Уфу с победой! У меня было три дня на подготовку. Спасибо Дмитрию Мезенцеву, что в кратчайшие сроки мы с ним подтянули базовые игровые моменты», — сказал Иван Бочаров.

По словам Бочарова, ключевым моментом игры стал отрезок во втором периоде, когда «Салават Юлаев» выстоял в меньшинстве. Хоккеист отметил, что товарищи по команде помогали ему, а победа в буллитной серии стала для него особенно важной, поскольку в последнее время буллиты складывались для него тяжело.

«В последнее время буллиты для меня складывались тяжело, так что очень рад, что сегодня в них выиграли. Спасибо всем в клубе, меня очень здорово приняли. У нас классный коллектив, многих ребят я знаю», — отметил Иван Бочаров.

Ранее победу «Салавата Юлаева» над «Металлургом» прокомментировал Виктор Козлов. Главный тренер уфимского коллектива отметил, что матч с лидером Восточной конференции был сложным. Подробнее – в этой публикации «Башинформа».

Напомним, Иван Бочаров вошёл в состав «Салавата Юлаева» чуть больше недели назад. Как сообщили в пресс-службе клуба, уфимская команда произвела обмен вратаря с «Сочи» на денежную компенсацию.