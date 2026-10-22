Виктор Козлов оценил волевую победу «Салавата Юлаева» над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своих подопечных над «Металлургом» (5:4 Б) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сложный матч. Доволен, как команда билась, как выстояли во втором периоде в меньшинстве. Недоволен тем, что много набрали ненужных удалений, что чревато с „Металлургом“. Мы проехали Дальний Восток, сегодня бились до конца, это вызывает гордость и уважение перед командой», — сказал Виктор Козлов.
Наставник «юлаевцев» также поблагодарил наших болельщиков, которые, как всегда, здорово поддерживали команду.
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