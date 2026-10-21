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21:47 (UTC+5), 21 Октября 2026

Уфимский «Салават Юлаев» в борьбе одержал яркую победу над «Металлургом»

Команды продемонстрировали невероятную игру, которая завершилась победой уфимского «Салавата Юлаева». Игра была словно эмоциональные качели, склоняясь то на одну, то на другую сторону.

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Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Уфимский «Салават Юлаев» сыграл с магнитогорским «Металлургом» матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Вратарь Иван Бочаров дебютировал за «Салават Юлаев».

Максим Кузнецов с подачи Шелдона Ремпала открыл счёт уже на второй минуте встречи. Однако на седьмой минуте Даниил Вовченко из команды «сталеваров» сравнял счет. На 13-й минуте игры Нэйтан Тодд забросил еще одну шайбу в ворота уфимцев.

В конце первого периода Дмитрий Силантьев из команды хозяев поймал отскочившую от вратаря шайбу и протолкнул ее в ворота рукой, и гол не был засчитан. Перед самым окончанием первой 20-минутки Владимир Ткачёв точным броском забросил третью шайбу.

Второй период команда Виктора Козлова начала активно, но в этом отрезке матча ни одной из команд отметиться голом не удалось. В этой тяжелой для «Салавата Юлаева» двадцатиминутке случилось столкновение игроков. По трактовке судей, Григорий Панин грубо сыграл против Дмитрия Силантьева из «Металлурга» и получил штраф «5+20» за толчок соперника на борт.

В начале третьего периода Александр Жаровский забросил великолепную чистую шайбу, сократив отставание до минимума. А на 51-й минуте игры Вадим Шипачёв подставлением после броска Ярослава Цулыгина сравнял счет, цифры на табло улыбнулись – 3:3.

В конце третьего отрезка матча «Салават Юлаев» вырвался вперед, Джек Родуолд забил шайбу, зарядив в верхний угол ворот магнитогорцев. Преимущество «Салавата» сравнял Люк Джонсон, отправив шайбу в ворота гостей.

В основное время решить исход матча не удалось, счет 4:4 перевел игру в овертайм.

К радости всей республики и особенно болельщиков «зеленых», которых на трибунах Магнитогорска было немало, «Салават Юлаев» проявил башкирский характер и победный буллит забил Шелдон Ремпал. Итоговый счет на табло – 5:4.

Текущая победная серия и уверенная игра в родных стенах делали магнитогорцев главными претендентами на успех, но «Салават Юлаев» оказался сильнее.

Следующую игру «юлаевцы» проведут дома 25 октября против казанского «Ак Барса».

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