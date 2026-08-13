Баскетболисты уфимского «Динамо» показали подготовку к новому сезону

Подготовка спортсменов стала по-настоящему энергичным и зрелищным занятием. Жаль, болельщики не увидели. Но впереди новый сезон, так что уфимцам и гостям столицы ещё предстоит восхититься ассистами, аллей-упами и джамперами.
На паркете кипела борьба, а динамичная игра разогрела атмосферу в зале. Мастерство показали знакомые болельщикам по прошлому сезону Александр Мартынов, Семён Медведев, Андрей Топтунов, Юрий Умрихин и Егор Бестужев. Также в зале тренировался Владимир Фоменко, который ранее выступал за «Динамо-2» и по итогам турнира 2025-2026 попал в символическую пятёрку.
Особый интерес вызвали «новички». В их числе серебряный призёр Суперлиги и обладатель опыта в Единой лиге Максим Карванен, чемпион и серебряный призёр Суперлиги, а также серебряный медалист Единой молодёжной лиги Алексей Бабушкин, двукратный чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России Даниил Аксёнов и неоднократный призёр Единой лиги Тимофей Якушин.
Есть в составе и спортсмены с серьёзным международным бэкграундом. Например, Дмитрий Ривный, отыгравший пять сезонов в американском NCAA и выступавший затем в Португалии, Польше и Турции, а также форвард Нестор Дячок, который последние пять лет также провёл за океаном.
Воспитанником башкирского баскетбола стал мастер спорта России Роман Загретдинов из Учалов, в активе которого чемпионство в Суперлиге, а также серебряная и бронзовая медали Суперлиги-2.
Возглавляет обновлённую дружину сербский специалист Оливер Попович. Его ассистентом остаётся Дмитрий Вавилов, а пост тренера по общей физической подготовке занял Вячеслав Архипов.
Главный тренер уже оценил проделанную селекционную работу. Попович подчеркнул, что при формировании состава обращал внимание не только на игровые навыки, но и на человеческие качества кандидатов, особенно на их амбиции.
«При формировании команды мы уделяли внимание индивидуальным человеческим качествам каждого игрока, особенно их амбициям. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. У руководства клуба масштабные цели — ровно как и у меня. Так должно быть и у игроков. Думаю, нам удалось собрать хорошую конкурентоспособную команду, которая сможет побороться за высокие позиции в Суперлиге», — сказал Оливер Попович.
Впечатлениями поделился Алексей Бабушкин. Тяжёлый форвард признался, что решение о переходе в Уфу далось легко, несмотря на наличие других вариантов. Как он сказал, решающим стал звонок главного тренера.
Отвечая на вопрос о стиле игры, Алексей сказал, что рассчитывает на быстрый баскетбол.
«Думаю, что игра будет очень быстрая, сейчас мы пытаемся это начать реализовывать. А как выйдет, посмотрим», — сказал он.
Бабушкин также сказал, что уже успел оценить красоту столицы Башкирии, хотя из-за тренировок ему много погулять не удалось.
«Прекрасное ощущение. Не особо успел, конечно, по городу погулять, но центр Уфы оценил. Очень красиво, зелёный город, Уфа мне понравилась. Люди общительные, очень доброжелательные», — поделился Алексей Бабушкин.
Он добавил, что межсезонье провёл с семьёй, а затем сосредоточился на подготовке в тренажёрном зале, укрепляя проблемные зоны.
Роман Загретдинов, в свою очередь, рассказал, что вернулся в Уфу спустя долгое время, и город его поразил переменами. Он увидел набережную Белой, парк «Кашкадан», где уже успел погулять с семьёй.
«У меня родители живут в городе Учалы. Там частенько бываю, провожу время в родном крае. В Уфе я был довольно-таки давно. Я тут получил второе высшее образование. Много друзей тут, знакомых. Они будут приходить болеть за нас. Так что с нетерпением жду начала нового сезона», — сказал Роман.
Форвард сказал, что подписал контракт на два сезона и настроен решительно, а главной задачей видит ежедневное укрепление командного духа и движение к победе. Он сообщил, что раньше приезжал в Уфу на игры плей-офф, и теперь надеется, что знакомство с ареной поможет ему быстрее адаптироваться.
Егор Бестужев, выступающий за клуб второй сезон, подвёл итоги предыдущего чемпионата. Он назвал прошлый год ярким, а самым запоминающимся эпизодом стал его победный бросок в матче с «Химками» перед плей-офф, когда команде пришлось играть два овертайма.
Говоря о целях, Бестужев предположил, что они будут максимальными, учитывая амбиции клуба. Отдельно Егор сказал о межсезонье. По его словам, из-за травмы он не смог полноценно отдохнуть и всё лето восстанавливался под руководством тренера по физподготовке, но сделал всё возможное, чтобы подойти к сборам в оптимальной форме.
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