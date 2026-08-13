Баскетболисты уфимского «Динамо» показали подготовку к новому сезону

Подготовка спортсменов стала по-настоящему энергичным и зрелищным занятием. Жаль, болельщики не увидели. Но впереди новый сезон, так что уфимцам и гостям столицы ещё предстоит восхититься ассистами, аллей-упами и джамперами.

На паркете кипела борьба, а динамичная игра разогрела атмосферу в зале. Мастерство показали знакомые болельщикам по прошлому сезону Александр Мартынов, Семён Медведев, Андрей Топтунов, Юрий Умрихин и Егор Бестужев. Также в зале тренировался Владимир Фоменко, который ранее выступал за «Динамо-2» и по итогам турнира 2025-2026 попал в символическую пятёрку.

Особый интерес вызвали «новички». В их числе серебряный призёр Суперлиги и обладатель опыта в Единой лиге Максим Карванен, чемпион и серебряный призёр Суперлиги, а также серебряный медалист Единой молодёжной лиги Алексей Бабушкин, двукратный чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России Даниил Аксёнов и неоднократный призёр Единой лиги Тимофей Якушин.

Есть в составе и спортсмены с серьёзным международным бэкграундом. Например, Дмитрий Ривный, отыгравший пять сезонов в американском NCAA и выступавший затем в Португалии, Польше и Турции, а также форвард Нестор Дячок, который последние пять лет также провёл за океаном.

Воспитанником башкирского баскетбола стал мастер спорта России Роман Загретдинов из Учалов, в активе которого чемпионство в Суперлиге, а также серебряная и бронзовая медали Суперлиги-2.

Возглавляет обновлённую дружину сербский специалист Оливер Попович. Его ассистентом остаётся Дмитрий Вавилов, а пост тренера по общей физической подготовке занял Вячеслав Архипов.