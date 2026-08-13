Пятница, 14 Августа 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
Репортаж
16:29 (UTC+5), 13 Августа 2026

Баскетболисты уфимского «Динамо» показали подготовку к новому сезону

Сегодня в уфимском спорткомплексе «Динамо» прошла открытая тренировка одноимённого баскетбольного клуба, собравшая как опытных игроков, так и новичков.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Подготовка спортсменов стала по-настоящему энергичным и зрелищным занятием. Жаль, болельщики не увидели. Но впереди новый сезон, так что уфимцам и гостям столицы ещё предстоит восхититься ассистами, аллей-упами и джамперами.

На паркете кипела борьба, а динамичная игра разогрела атмосферу в зале. Мастерство показали знакомые болельщикам по прошлому сезону Александр Мартынов, Семён Медведев, Андрей Топтунов, Юрий Умрихин и Егор Бестужев. Также в зале тренировался Владимир Фоменко, который ранее выступал за «Динамо-2» и по итогам турнира 2025-2026 попал в символическую пятёрку.

Особый интерес вызвали «новички». В их числе серебряный призёр Суперлиги и обладатель опыта в Единой лиге Максим Карванен, чемпион и серебряный призёр Суперлиги, а также серебряный медалист Единой молодёжной лиги Алексей Бабушкин, двукратный чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России Даниил Аксёнов и неоднократный призёр Единой лиги Тимофей Якушин.

Есть в составе и спортсмены с серьёзным международным бэкграундом. Например, Дмитрий Ривный, отыгравший пять сезонов в американском NCAA и выступавший затем в Португалии, Польше и Турции, а также форвард Нестор Дячок, который последние пять лет также провёл за океаном.

Воспитанником башкирского баскетбола стал мастер спорта России Роман Загретдинов из Учалов, в активе которого чемпионство в Суперлиге, а также серебряная и бронзовая медали Суперлиги-2.

Возглавляет обновлённую дружину сербский специалист Оливер Попович. Его ассистентом остаётся Дмитрий Вавилов, а пост тренера по общей физической подготовке занял Вячеслав Архипов.

Уфимский БК «Динамо» представил календарь игр на новый сезон
Спорт

Главный тренер уже оценил проделанную селекционную работу. Попович подчеркнул, что при формировании состава обращал внимание не только на игровые навыки, но и на человеческие качества кандидатов, особенно на их амбиции.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

«При формировании команды мы уделяли внимание индивидуальным человеческим качествам каждого игрока, особенно их амбициям. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. У руководства клуба масштабные цели — ровно как и у меня. Так должно быть и у игроков. Думаю, нам удалось собрать хорошую конкурентоспособную команду, которая сможет побороться за высокие позиции в Суперлиге», — сказал Оливер Попович.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Впечатлениями поделился Алексей Бабушкин. Тяжёлый форвард признался, что решение о переходе в Уфу далось легко, несмотря на наличие других вариантов. Как он сказал, решающим стал звонок главного тренера.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Отвечая на вопрос о стиле игры, Алексей сказал, что рассчитывает на быстрый баскетбол.

«Думаю, что игра будет очень быстрая, сейчас мы пытаемся это начать реализовывать. А как выйдет, посмотрим», — сказал он.

Бабушкин также сказал, что уже успел оценить красоту столицы Башкирии, хотя из-за тренировок ему много погулять не удалось.

«Прекрасное ощущение. Не особо успел, конечно, по городу погулять, но центр Уфы оценил. Очень красиво, зелёный город, Уфа мне понравилась. Люди общительные, очень доброжелательные», — поделился Алексей Бабушкин.

Он добавил, что межсезонье провёл с семьёй, а затем сосредоточился на подготовке в тренажёрном зале, укрепляя проблемные зоны.

Роман Загретдинов, в свою очередь, рассказал, что вернулся в Уфу спустя долгое время, и город его поразил переменами. Он увидел набережную Белой, парк «Кашкадан», где уже успел погулять с семьёй.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

«У меня родители живут в городе Учалы. Там частенько бываю, провожу время в родном крае. В Уфе я был довольно-таки давно. Я тут получил второе высшее образование. Много друзей тут, знакомых. Они будут приходить болеть за нас. Так что с нетерпением жду начала нового сезона», — сказал Роман.

Форвард сказал, что подписал контракт на два сезона и настроен решительно, а главной задачей видит ежедневное укрепление командного духа и движение к победе. Он сообщил, что раньше приезжал в Уфу на игры плей-офф, и теперь надеется, что знакомство с ареной поможет ему быстрее адаптироваться.

Егор Бестужев, выступающий за клуб второй сезон, подвёл итоги предыдущего чемпионата. Он назвал прошлый год ярким, а самым запоминающимся эпизодом стал его победный бросок в матче с «Химками» перед плей-офф, когда команде пришлось играть два овертайма.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Говоря о целях, Бестужев предположил, что они будут максимальными, учитывая амбиции клуба. Отдельно Егор сказал о межсезонье. По его словам, из-за травмы он не смог полноценно отдохнуть и всё лето восстанавливался под руководством тренера по физподготовке, но сделал всё возможное, чтобы подойти к сборам в оптимальной форме.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 26
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru