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05:25 (UTC+5), 29 Мая 2026

БК «Динамо» в Уфе будет тренировать сербский специалист Оливер Попович

Оливер Попович
Фото: пресс-служба БК «Динамо» | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» определился с наставниками всех команд системы на предстоящий сезон. Главным тренером команды Суперлиги назначен сербский специалист Оливер Попович.

Последние два сезона Оливер Попович успешно работал в структуре петербургского «Зенита», возглавляя «Зенит-2» в Суперлиге. Ранее он тренировал одну из команд «УНИКСа», а также ведущие клубы Сербии, включая «Динамик» и Mega Ishrana. Специалист является двукратным «Тренером года» в первой лиге Сербии (2019, 2021), возглавлял молодёжную (U20) и студенческую сборные Сербии. Как игрок становился чемпионом Югославии в составе «Црвены Звезды», обладателем Кубка России вместе с «УНИКСом», многократным серебряным призёром чемпионата России.

Команду «Динамо-2» (Высшая лига) возглавит Евгений Горев, работающий в системе уфимского клуба уже два года. В сезоне 2024/25 он привёл уфимцев к «золоту» чемпионата Высшей лиги и получил звание лучшего тренера дивизиона. В следующем сезоне Евгений Горев занял пост главного тренера команды Суперлиги, где его подопечные финишировали на седьмом месте.

Также в системе клуба появится команда «Динамо-М», которая представит Уфу в Единой молодёжной лиге. Её главным тренером назначен Илья Родионов. Он начал карьеру в 2012 году, был наставником молодёжного проекта «Химки», женской команды «Актобе» и нижегородской юниорской команды «Пари». В его активе победа (2018/19) и бронза (2021/22) Единой молодёжной лиги.

Главным тренером команды «Динамо-юниор» останется Александр Осокин.

Ранее уфимский ВК «Динамо-Урал» назначил нового главного тренера Андрея Толочко.

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