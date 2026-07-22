Уфимский БК «Динамо» представил календарь игр на новый сезон

1 октября уфимцы встретятся с алтайским «Барнаулом». Уже четвертого числа этого же месяца динамовцы примут у себя дома «Новосибирск».
Всего в рамках «регулярки» болельщиков уфимского «Динамо» ждет 13 домашних игр, также состоятся матчи Кубка России. Первый из них (1/16 финала) пройдет на выезде 8-го октября, а уже 29-го числа состоится ответный матч в Уфе. Соперник подопечных Оливера Поповича пока не определен.
Всего в чемпионате Суперлиги примут участие 14 команд: «ЧБК» (Челябинская область), «Химки» (Московская область), «Динамо» (Грозный), «Новосибирск» (Новосибирск), «Темп-СУМЗ» (Ревда), «Югра» (Сургут), «Динамо» (Уфа), ЦСКА-2 (Москва), «Купол-Родники» (Ижевск), «Металлург» (Магнитогорск), «Барнаул» (Алтайский край), «Тамбов» (Тамбовская область), «Русичи» (Курск), «Десна» (Брянск).
В отличие от прошлого сезона, в этом году в числе участников Чемпионата Суперлиги не будет приморского «Динамо» — команда пополнила состав Единой лиги ВТБ. Также Суперлига не досчиталась «Зенита-2».
В этом году в лиге будет двое новичков – курские «Русичи» и брянская «Десна». В сезоне 2025/26 команды заняли первое и второе места чемпионата Высшей лиги, соответственно, и перебрались на дивизион выше.
Регулярный чемпионат продлится с 1 октября по 21 марта: команды сыграют в два круга (по 26 матчей). 6 лучших выйдут в плей-офф, занявшие 7-10-е места сыграют в плей-ин.
Матчи плей-офф пройдут с 1 апреля по 23 мая. Как и в прошлом году, серии 1/4 финала, 1/2 финала и за 3-е место пройдут до трех побед, финал – до четырех побед.
Ранее Башинформ сообщал, что БК «Динамо» в Уфе будет тренировать сербский специалист Оливер Попович.
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