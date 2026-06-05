Роман Загретдинов перешел в уфимское «Динамо» из грозненского

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с центровым Романом Загретдиновым. Уроженец Учалов, отметивший переход приветствием на башкирском языке, вернулся в родной регион и готов помочь команде.
Прежде он играл в составах команд Казани, Ижевска, Тамбова, Сургута, Красноярска, Екатеринбурга, Грозного. Прошлый сезон стал для 30-летнего спортсмена самым успешным в карьере. Выступая за грозненское «Динамо», он завоевал бронзовые медали Суперлиги и был признан одним из лучших игроков чемпионата, попав в символические пятерки как по итогам регулярного сезона, так и плей-офф. При этом путь грозненцев к этим медалям пролегал через выбывание из турнира их одноклубников из Уфы в четвертьфинале.
В интервью Загретдинов признался, что пока не знаком с новым главным тренером команды Оливером Поповичем, но его первые впечатления от подписания контракта только положительные.
«Искренне рад, что теперь стану выступать за родной Башкортостан», — сказал он.
Роман также с теплотой вспомнил, как в детстве участвовал в турнирах в Уфе, где местные баскетболисты казались ему гигантами.
«Сейчас я сам стал таким же гигантом. А Башкортостан – место, где я родился и рос. Здесь живут мои родные, здесь лежат мои предки. Һаумыһығыҙ, Башҡортостан!» — заметил новобранец башкирской дружины.
Ранее сообщалось, что БК «Динамо» в Уфе будет тренировать сербский специалист Оливер Попович.
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