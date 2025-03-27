Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с Глебом Кузьминым  

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой о борт. Со льда хоккеиста увезли на носилках.

Позже стало известно, что у Глеба Кузьмина компрессионный перелом позвоночника. Его прооперировали в Москве.

12 марта нападающий вернулся в основной состав уфимцев.