Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с Глебом Кузьминым  

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым. Контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026.
В нынешнем сезоне Глеб сыграл 5 матчей, забросил одну шайбу в ворота казанского «Ак Барса» и отдал одну голевую передачу.
Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой о борт. Со льда хоккеиста увезли на носилках.
Позже стало известно, что у Глеба Кузьмина компрессионный перелом позвоночника. Его прооперировали в Москве.
12 марта нападающий вернулся в основной состав уфимцев.