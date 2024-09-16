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16 Сентября , 12:36

Радий Хабиров наградит паралимпийцев из Башкирии

Спортсмены из Башкирии достойно выступили на XVII Паралимпийских летних играх в Париже, сказал сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Паралимпийцы завоевали шесть медалей. В составе национальной сборной республику представляли Богдан Мозговой, Аделина Разятдинова, Андрей Николаев, Елена Прокофьева, Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова и Андрей Сафонов. Они выступили в трёх из пяти видов спорта. Я бы хотел торжественно их наградить, это будет справедливо. Поздравляю и их тренеров. Молодцы», — прокомментировал Глава Башкирии.

Ранее Радий Хабиров отметил, что башкирские спортсмены в сложных условиях проявили настоящую волю к победе.

Паралимпиада в Париже завершились 9 сентября. На счету сборной России 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые награды. Спортсмены из Башкирии завоевали шесть медалей.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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