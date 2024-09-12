Спортсмены Башкирии достойно защищают честь России

Спортсмены из Башкирии достойно отстояли честь России на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Они защищали честь страны в непростых условиях, но выстояли и победили. Об этом сказал Глава Башкирии Радий Хабиров на церемонии вступления в должность.

«Сегодня в зале заслуженные мастера спорта России, завоевавшие буквально недавно медали на XVII Паралимпийских летних играх в Париже — Елена Прокофьева, Анна Кулинич-Сорокина, Богдан Мозговой, Андрей Николаев. Наши мужественные спортсмены достойно отстояли честь России. Желаем вам здоровья, успехов и новых ярких побед», — обратился к победителям Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил, что в Уфе к юбилею столицы Башкирии построен современный объект международного уровня, который станет центром крупных событий в спортивной сфере.

«К юбилею нашей столицы построили спортивный объект мирового уровня — Дворец борьбы. В ближайшее время завершаем Центр фехтования и комплекс гребного слалома. Все эти объекты станут площадками для международного спортивного форума „Россия — спортивная держава“, который мы проведём в октябре этого года. В целом продолжаем создавать условия для занятий спортом. А наши спортсмены, несмотря на трудности, добиваются высоких результатов на крупных всероссийских и международных соревнованиях», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова.