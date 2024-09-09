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9 Сентября , 12:16

Башкирия завоевала 6 медалей на Играх в Париже

telegram-канал Центра адаптивного спорта РБ
Фото:telegram-канал Центра адаптивного спорта РБ

Во Франции завершились летние XVII Паралимпийские игры. На счету сборной России 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые награды. Спортсмены из Башкирии завоевали шесть медалей.

Как сообщает Центр адаптивных видов спорта республики, серебряные медали завоевали легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина, Елена Прокофьева (настольный теннис). Обладателями бронзовых наград стали Богдан Мозговой, Андрей Николаев (плавание) и Антон Кулятин (лёгкая атлетика).

Информагентство «Башинформ» ранее сообщало, что Башкирию в составе национальной команды на Паралимпиаде также представляли Аделина Разетдинова (плавание) и Елена Паутова (лёгкая атлетика).

Россия по итогам мировых соревнований заняла восьмое место. Лидером стала сборная Китая, спортсмены которой получили 220 наград (94 золотые, 76 серебряных и 50 бронзовых). На втором месте — сборная Великобритании, в её копилке 124 медали (49, 44, 31). Тройку лидеров, замкнули американцы, у них 105 медалей (36, 43, 27).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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