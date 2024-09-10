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10 Сентября , 18:08

Глава Башкирии рассказал о паралимпийцах из Башкирии

telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова

Спортсмены Башкирии достойно выступили на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. В этом убеждён Глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что башкирские спортсмены в сложных условиях проявили настоящую волю к победе.

Напомним, Паралимпиада в Париже завершились 9 сентября. На счету сборной России 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые награды. Спортсмены из Башкирии завоевали шесть медалей. Честь Башкирии в составе национальной сборной страны защищали Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина (лёгкая атлетика), Елена Прокофьева (настольный теннис), Богдан Мозговой, Андрей Николаев (плавание).

Радий Хабиров отметил, что в республике созданы все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом, и эта работа не останавливается. Паралимпийцев готовит к соревнованиям республиканская спортшкола «Центр адаптивного спорта».

«Поддержка спорта в республике имеет для нас очень большое значение. За последние пять лет возвели более 1 400 объектов — это третье место в России. Впервые за 30 лет запустили в регионе программу по капитальному ремонту спортивных сооружений. В городах и сёлах появляются спортивные площадки с современными тренажёрами. И везде мы стараемся создавать условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравляю наших паралимпийцев и их тренеров с отличными результатами, ждём возвращения домой», -поздравил спортсменов Радий Хабиров в своём telegram-канале.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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